研究緩解易位對哥倫比亞斑蛙的影響

不列顛哥倫比亞大學碩士生 Megan Winand 正在進行關於緩解易地影響的首批研究之一，其中涉及將動物從一個地點轉移到另一個地點，作為建設或開發項目期間的保護工作。 威南德一直在使用無線電追蹤器和應答器標籤追蹤濕地中的哥倫比亞斑點蛙。 這些青蛙被分成三組：一組留在原來的棲息地，一組移動了約一公里的短距離，一組遷移了約五公里的較遠距離。

青蛙被認為是重要的“指標物種”，因為它們的福祉反映了生態系統的整體健康狀況。 它們在食物網中也發揮著至關重要的作用，透過消耗昆蟲等較低等級的物種來發揮自然的「生物控制」作用。

維南德的研究旨在了解緩解易位的有效性以及動物被轉移後會發生什麼。 這個主題在全球範圍內仍然沒有得到充分研究，維南德希望她的計畫能揭示哥倫比亞斑蛙的生存和運動。

這項為期兩年的研究於四月開始，與加拿大 Ducks Unlimited 和不列顛哥倫比亞省水利、土地和資源管理部合作進行。 維南德一直在分析她在實地工作中收集的數據，並希望她的研究將為進一步調查易位緩解的影響鋪平道路。 未來的研究可能會探討其對資源和食物競爭、疾病和遺傳學的影響。

總之，了解緩解遷移對動物族群的影響對於保育工作至關重要，特別是在建設或開發計畫期間。 透過研究哥倫比亞斑點蛙的運動和生存，梅根·維南德的研究將有助於增加關於這個相對未經探索的主題的知識體系。

來源：

——不列顛哥倫比亞大學碩士生 Megan Winand

– 加拿大鴨子無限公司

– BC 省水利、土地和資源管理部