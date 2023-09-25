緩解易位對哥倫比亞斑蛙的影響

不列顛哥倫比亞大學碩士生 Megan Winand 正在進行關於減緩易位對野生動物影響的首批研究之一。 緩解遷移涉及將動物從一個地點轉移到另一個地點，通常作為建設或開發項目期間的保護工作。 這種做法在 2010 年溫哥華和惠斯勒冬季奧運會之前引起了人們的關注，當時包括紅腿青蛙在內的 1,000 多只兩棲動物被小心翼翼地從施工區轉移出來。

哥倫比亞斑蛙是維南德研究的重點，也是一個重要的物種，因為它們是生態系統健康的指標。 它們也是食物網的重要組成部分，以排名較低的物種為食，同時被其他動物吃掉。 然而，緩解易地對這些青蛙和其他野生動物的影響卻很少被研究。

威南德的研究計畫在不列顛哥倫比亞省東南部克蘭布魯克附近的馬尤克濕地進行，她正在使用無線電追蹤器和應答器標籤來監測青蛙的運動。 這些青蛙被分成三組：一組留在原來的棲息地（對照組），一組移動了約一公里的短距離，一組遷移到了更遠的距離約五公里。 在整個夏季，維南德記錄了它們的活動並測量了它們的體重和尺寸。

該計畫與加拿大 Ducks Unlimited 和不列顛哥倫比亞省水利、土地和資源管理部合作，於 XNUMX 月開始，並於 XNUMX 月結束。 威南德目前正在分析現場數據，以確定易地青蛙的生存和活動。

雖然結果尚未公佈，但威南德希望她的研究將有助於理解易位緩解這項尚未充分研究的主題。 一旦有關生存和運動的基本問題得到解答，研究人員就可以探索更複雜的問題，例如資源和食物競爭、疾病和遺傳學。

總體而言，這項研究旨在闡明緩解易位對哥倫比亞斑蛙和其他野生動物的有效性和潛在影響。 這些發現可能會為未來的保護工作提供信息，並為越來越多的有關該主題的研究做出貢獻。

來源：

– 緩解易位：將動物從一個地點轉移到與它們來自的地方具有相同或更好價值的下一個可用棲息地。

– 指標物種：作為生態系健康預警訊號的物種。

– 生物防治：利用活生物體來控制害蟲族群。

– 海天高速公路：溫哥華和惠斯勒之間的高速公路，在 2010 年冬季奧運會之前進行了升級改造。

– 特別關注物種：表示如果情況惡化，某個物種可能會瀕臨滅絕或受到威脅的名稱。

– PIT標籤：被動式整合應答器標籤，類似於微晶片，用於識別目的。

– Ducks Unlimited Canada：一個專注於濕地和水禽保育的保育組織。

– 不列顛哥倫比亞省水利、土地和資源管理部：負責管理和保護不列顛哥倫比亞省自然資源的政府部門。