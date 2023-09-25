研究緩解易位對哥倫比亞斑蛙的影響

不列顛哥倫比亞大學的碩士生 Megan Winand 正在研究緩解易位對哥倫比亞斑蛙的影響。 緩解遷移涉及將動物從一個地點轉移到另一個地點，通常是為了在建造或開發項目期間保護它們的棲息地。 這種做法在 2010 年溫哥華和惠斯勒冬季奧運會期間引起了人們的關注，當時包括紅腿青蛙在內的 1,000 多只兩棲動物被小心地重新安置以確保它們的生存。

哥倫比亞斑點蛙被認為是“指標物種”，這意味著它們的數量反映了生態系統的整體健康狀況。 透過追蹤這些青蛙的運動，威南德希望深入了解緩解易位的有效性及其對青蛙及其棲息地的影響。

威南德利用無線電追蹤器和轉發器標籤對不列顛哥倫比亞省東南部馬尤克濕地的青蛙進行了監測。這些青蛙被分成三組：一組留在原來的棲息地作為對照組，一組移動了約一公里的短距離，另一組則重新安置更遠的距離約五公里。 在整個夏季，維南德記錄了他們的活動並記錄了他們的測量結果。

該研究計畫與加拿大 Ducks Unlimited 和不列顛哥倫比亞省水利、土地和資源管理部合作開展，旨在揭示緩解易位的有效性及其潛在影響。 透過回答有關生存和運動的基本問題，該研究將為進一步探索資源競爭、疾病和遺傳學等主題鋪平道路。 這項研究對於制定明智的保護策略和確保哥倫比亞斑蛙及其生態系統的長期生存至關重要。

來源：

– 不列顛哥倫比亞大學

– 加拿大鴨子無限公司

– BC 省水利、土地和資源管理部