新研究顯示最大的小行星撞擊結構位於新南威爾斯州南部下方

科學家最近發現了可能是地球上最大的小行星撞擊結構，該結構埋藏在澳洲新南威爾斯州南部的墨累盆地下方。 儘管尚未得到證實，但這個疑似撞擊坑的直徑估計約為 520 公里，比目前被認為是最大的南非弗里德堡撞擊坑大近三倍。

新南威爾斯大學的研究人員認為，德尼利昆結構（如其名稱）可能是在大約 420 億年前由大規模小行星撞擊形成的。 如果他們的假設被證明是正確的，它將改寫記錄，甚至超越臭名昭著的墨西哥希克蘇魯伯隕石坑，該隕石坑以結束恐龍統治而聞名，該隕石坑寬約 150 公里。

小行星撞擊結構很難識別，因為它們通常隱藏在沉積物層下方或因侵蝕而被覆蓋。 然而，科學家最近發現了透過分析磁性模式來檢測這些結構的新方法。 德尼利昆結構是根據這些圖案被發現的，為它的存在提供了強有力的證據。

此外，眾所周知，小行星撞擊與歷史上重大的大規模滅絕事件同時發生，例如滅絕恐龍的事件。 這項最新發現表明，直到大約 3.2 億年前，地球和太陽系中的其他行星都遭受更多的撞擊。 目前，地球上有 38 個已確認的撞擊結構和 43 個潛在的撞擊結構，範圍從小型隕石坑到大型埋藏結構。

隨著研究人員繼續調查，德尼利昆結構是否會被正式認定為地球上最大的小行星撞擊結構還有待觀察。 挖掘和研究這個巨大的隕石坑可以為我們了解地球的歷史以及宇宙撞擊在塑造其地質和生物進化中的作用提供寶貴的見解。

常見問題

1. 德尼利喹的結構是什麼？

德尼利昆結構是一個疑似小行星撞擊坑，位於澳洲新南威爾斯州南部墨累盆地下方。 如果得到證實，它將成為地球上已知最大的小行星撞擊結構。

2. 與其他撞擊坑相比，德尼利昆結構有多大？

德尼利昆結構的直徑估計約為 520 公里，比目前已知最大的撞擊結構（南非的 Vredefort 撞擊結構）大近三倍。

3. Deniliquin 結構有多少年歷史？

科學家認為，德尼利昆結構是大約 420 億年前因小行星撞擊而形成的。

4. 如何偵測小行星撞擊結構？

小行星撞擊結構的識別可能具有挑戰性，但可以透過多種方法進行檢測，包括分析地球表面的磁性模式。

5. 小行星撞擊結構的意義是什麼？

小行星撞擊結構為了解我們星球的地質和生物歷史提供了寶貴的見解。 它們通常與大規模滅絕事件有關，並在塑造地球的演化過程中發揮了重要作用。