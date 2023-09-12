使用原子鐘探測暗物質

來自蘇塞克斯大學和英國國家物理實驗室的科學家提出了一種檢測某些低質量粒子的新方法，這些粒子可能是難以捉摸的暗物質的一部分。 暗物質雖然沒有被直接觀察到，但已知它對宇宙的影響是我們當前的物理模型無法解釋的。

研究人員建議，可以使用原子鐘來探測這些粒子，原子鐘以其前所未有的計時精度而聞名。 原子鐘測量原子在能態之間轉變時的微小振盪。 超輕暗物質粒子與常規物質粒子相互作用造成的任何破壞都可能被這些時鐘檢測到。

該研究首先提出了測量原子鐘計時變化的理論模型。 為了驗證他們的方法，研究人員隨後讀取了現有原子鐘的讀數。 下一步將是建立一個實驗，對兩個原子鐘進行比較，其中一個原子鐘更容易受到基本常數變化的影響。

在這項特殊的研究中，研究了兩個基本常數：精細結構常數和電子與質子的質量比。 這兩個常數都可能因與某些超輕粒子（例如假設的軸子）的相互作用而被破壞，理論上軸子是造成暗物質效應的原因。 通過測量這些破壞的程度，可以潛在地表明顆粒的存在。

原子鐘除了計時之外還有廣泛的應用。 它們已被用於研究引力紅移、探索量子物理學以及研究傳輸和存儲量子信息的方法。 現在，隨著使用原子鐘作為暗物質探測器的可能性，這些儀器可以開闢一個新的研究領域。

研究人員強調，他們的發現並不依賴於預先存在的理論，他們開發的模型可以靈活地應用於其他無法解釋的現象。 這項研究發表在《新物理學雜誌》上，為觀察和理解神秘的暗物質提供了一條有希望的途徑。

定義：

– 原子鐘：利用原子在能態之間移動時的振盪來測量時間的儀器，以其卓越的準確性而聞名。

– 暗物質：一種神秘的物質形式，不發射、吸收或反射光，其存在是通過其對可見物質的引力效應推斷出來的。

– 基本常數：描述宇宙定律的值，例如精細結構常數和電子與質子的質量比。

– 軸子：一種假設的粒子，是暗物質的潛在候選者。

來源：

– 蘇塞克斯大學

– 國家物理實驗室

– 新物理學雜誌