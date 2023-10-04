NGC 4654 的壯觀圖像：室女座星團中的中間螺旋星系

哈伯太空望遠鏡拍攝了中間螺旋星系 NGC 4654 的令人驚嘆的圖像。這個星系位於室女座，具有無棒螺旋和棒螺旋的特徵。 它明亮的中心和旋轉的星臂使它成為一個迷人的景象。 NGC 4654 位於天赤道以北，從北半球和南半球都可以看到它。 這個星系距離地球大約55萬光年。

NGC 4654 是室女座星系團之一，其恆星和中性氫氣呈現不對稱分佈。 天文學家認為，它可能正在經歷一個稱為「沖壓壓力剝離」的過程。 當這個星系穿過處女座星系團中被稱為星系團內介質的過熱等離子體時，引力會對NGC 4654 施加壓力。這種壓力類似於騎自行車的人在安靜的日子裡感受到的風的感覺，剝奪了星系的引力。氣體。 因此，NGC 4654 的東南側形成了一條細長的氫氣尾部。

有趣的是，大多數經歷沖壓壓力剝離的星係都擁有最少的冷氣體，阻礙了它們形成新恆星的能力。 然而，NGC 4654 保持了與類似大小的星系一致的恆星形成率。 這表明 NGC 4654 是該模式的例外。

大約 4654 億年前，NGC 4639 也經歷了與伴星系 NGC 500 的相互作用。 NGC 4639 的引力效應剝離了 NGC 4654 邊緣的氣體，抑制了該區域的恆星形成。 因此，這種相互作用導致 NGC 4654 內恆星的不對稱分佈。

科學家研究 NGC 4654 這樣的星系，以便更好地了解年輕恆星與形成它們的冷氣體之間的關係。 由美國太空總署營運的哈伯太空望遠鏡在捕捉如此令人驚嘆的影像方面發揮著至關重要的作用，使研究人員能夠更深入地探討宇宙的奧秘。

來源：

– NASA 的哈伯太空望遠鏡、ESA 和 J. Lee（太空望遠鏡科學研究所）； 處理：Gladys Koher（美國太空總署/美國天主教大學）