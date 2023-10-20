休伯特·里夫斯：天文物理學家和科學傳播者

加拿大裔法國天文物理學家休伯特·里夫斯最近去世，享年 91 歲，他不僅是一位著名的科學家，也是一位傑出的科學傳播者。 里夫斯 1932 年出生於蒙特利爾，年輕時就對天文學產生了濃厚的興趣，作為業餘天文學家探索自然世界並研究星星。 他對宇宙的迷戀促使他從事天文物理學事業，最終獲得康乃爾大學博士學位，並成為美國太空總署太空計畫的顧問。

里夫斯以向公眾解釋複雜的科學概念的能力而聞名，他想與更廣泛的受眾分享他對科學和宇宙的熱愛。 1981年，他出版了《Patience dans l'Azur》（《沉默的原子：宇宙教育的探索》）一書，成為法國暢銷書，並被翻譯成25種語言。 這本書因其將天體物理學變成史詩傳奇的能力而受到讚譽，並鞏固了里夫斯作為熟練科學傳播者的聲譽。

在他的整個職業生涯中，李維斯創作了 40 多本書，其中包括幾本兒童書籍。 他成為法國電視上的一張熟悉面孔，出現在流行的文學脫口秀節目中，並以其狂野的白髮、閃爍的眼睛和輕快的魁北克口音吸引了觀眾。 他的魅力和迷人的舉止使他成為法語世界中廣受歡迎的演說家，在那裡他被稱為法國的卡爾薩根。

里夫斯不僅是一位科學傳播者，也是一位領先的環保主義者。 他熱情地倡導保護自然，並警告人類面臨自我毀滅的危險。 他相信人類不是被選擇的物種，我們必須對自己的行為負責，以確保我們的生存。

休伯特·里夫斯對天文物理學和科學傳播領域的貢獻留下了持久的影響。 他彌合科學知識與公眾之間差距的能力激勵了無數人思考宇宙的奧秘，珍惜和保護自然世界。

來源：

– “休伯特·里夫斯：成為法國領先公共知識分子的天體物理學家”，《環球郵報》。

– “休伯特·里夫斯，天文物理學家和環保主義者，傳播他對科學的熱愛——訃告”，《電訊報》。