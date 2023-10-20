從遙遠的星系偵測到強大的電波爆發

天文學家透過探測來自遙遠星系的快速電波爆發 (FRB) 取得了突破性的發現，該星系經過 XNUMX 億光年到達地球。 這種特殊的快速電波暴比之前記錄的任何快速電波暴都更強大，而且起源地更遠，發生在宇宙年齡還不到當前年齡一半的時候。 快速射電暴的成因仍然是個謎，其理論範圍從外星生命到磁星（磁星是高磁性死星）。

位於西澳大利亞的澳洲平方公里陣列探路者（ASKAP）射電望遠鏡偵測到了這次射電爆發。 它在一毫秒內釋放的能量相當於太陽 30 年來釋放的能量。 雖然天空中每天可能會發生數十萬個快速電波暴，但目前僅檢測到約 50 個，其中只有 XNUMX 個已確定其來源。 為了追蹤最近一次爆發的來源，天文學家使用智利的甚大望遠鏡發現它來自一個可能與其他星系合併的星系，可能會產生磁星。

除了揭開快速電波暴的神秘面紗之外，科學家還希望將其作為探索宇宙奧秘的工具。 快速射電暴帶有其所經過的氣體的特徵，為科學家提供了一種測量宇宙網中物質數量並確定宇宙總重量的方法。 然而，為了獲得更準確的測量結果，需要使用預計在不久的將來投入使用的先進電波望遠鏡來觀測數百個快速電波暴。

這項突破性的發現使我們更加了解快速電波暴和宇宙網的起源。 隨著進一步的研究和技術的進步，科學家相信他們將解開宇宙的更多秘密。

來源：

– https://www.cnn.com/2022/06/09/world/radio-burst-eight-billion-years-far-intl-scli-scn/index.html

– https://www.afp.com/en/news/1333/scientists-spot-new-cosmic-explosion-big-bang-jailed-seconds-20220810b1j0o8