近地軌道衛星對科學研究的危害日益增加

近地軌道 (LEO) 衛星星座，例如馬斯克的星鏈衛星和亞馬遜最近加入的競賽，正在對科學研究造成重大損害。 這些衛星曾經因其提供全球寬頻覆蓋的潛力而受到稱讚，但現在卻造成了光污染，極大地阻礙了對夜空的研究。 儘管努力降低這些衛星的亮度，科學家發現它們仍然超出建議的亮度限制兩倍以上。

最近發表在《自然》雜誌上的一項研究強調了 AST SpaceMobile 的藍鳥群原型如何成為天空中最亮的物體之一。 另一項研究進一步表明，即使是黑暗的衛星仍然比天文學家認為可接受的亮度要亮得多，以盡量減少對太空科學的干擾。

參加國際天文學聯合會保護黑暗和安靜天空免受衛星星座幹擾中心組織的會議的天文學家對這些衛星對夜空研究日益惡化的影響表示擔憂。 儘管嘗試使衛星變暗，但亮度仍然是一個長期存在的問題。 現有的低地球軌道衛星追蹤系統成本高且缺乏可擴展性。

監管機構在解決這些問題上進展緩慢，主要依賴未能提供有意義的限制的自願性準則。 此外，人們也質疑，偏遠地區寬頻接取改善所帶來的好處是否可以證明對科學研究造成的損害是合理的。 與光纖或 5G 無線網路不同，低軌衛星系統雖然可以在偏遠地區實現連接，但具有明顯的容量限制。

例如，Starlink 目前為全球 1.5 萬用戶提供服務，而美國仍有數百萬人無法獲得負擔得起的寬頻。 衛星互聯網的高成本限制了其解決更廣泛的連接問題的能力。 此外，也計畫向太空發射數萬顆衛星，進一步加劇光污染及其對科學研究的影響。

來源：

– 自然雜誌

– 國際天文學聯合會