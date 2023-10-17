天文學家在 UGC 2021 中發現最近的超剝離超新星：SN 3855agco

中國北京清華大學嚴勝宇領導的天文學家團隊發現了一顆新的超剝離超新星，SN 2021agco。 這顆超新星是使用中國星明天文台的半米望遠鏡（HMT）探測到的。 SN 2021agco是在距離大約3855億光年的星系UGC 130中發現的。

超剝離超新星，如 SN 2021agco，是一種罕見的超新星類型，其中恆星的前身包層在爆炸前已被極度剝離。 這導致光譜特徵類似於其他剝離包層超新星（SNe Ib/Ic），但相對較弱。 SN 2021agco 的發現為了解此類超新星中發生的劇烈質量損失和外層剝離提供了寶貴的見解。

研究人員估計，SN 2021agco 的噴射物質量約為 0.26 個太陽質量，動能約為 95.7 十五億爾格。 人們認為這顆始祖星的包層半徑為 78.4 個太陽半徑，質量為 0.1 個太陽質量，注入能量為 89.3 XNUMX erg。

宿主星系 UGC 3855 是一個中間螺旋星系，年齡約 10.6 億年。 它的質量約為 2.6 億個太陽質量，恆星形成率低至每年 0.2 個太陽質量。

這項發現凸顯了研究超新星以更好地了解恆星和星系演化的重要性。 SN 2021agco 代表了已知距離地球最近的超剝離超新星實例，為天文學家提供了研究這些罕見宇宙事件的特性和行為的獨特機會。

來源：

「發現最近的超剝離超新星：UGC 2021 中的 SN 3855agco」 – arXiv (2023)。 DOI：10.48550/arxiv.2310.04827

圖片：ATLAS 和半米望遠鏡 (HMT) 觀測到的 SN 2021agco 場的早期影像，並減去宿主星系模板後的殘留影像。 圖片來源：arXiv (2023)

定義：

超新星： 一次強大而明亮的恆星爆炸。

一次強大而明亮的恆星爆炸。 I 型和 II 型超新星： 超新星根據其原子光譜進行分類。 I 型超新星的光譜缺乏氫，而 II 型超新星的光譜線則具有氫。

超新星根據其原子光譜進行分類。 I 型超新星的光譜缺乏氫，而 II 型超新星的光譜線則具有氫。 Ib 型超新星： 剝離包層核心塌陷超新星的一個子類，其中一顆大質量恆星的氫外殼被剝離，在自身重力作用下塌陷。

剝離包層核心塌陷超新星的一個子類，其中一顆大質量恆星的氫外殼被剝離，在自身重力作用下塌陷。 超剝離超新星： 一種罕見的超新星類型，其前身包層在爆炸前已被極度剝離，產生類似超新星 Ib/Ic 的光譜特徵，但相對較弱。

一種罕見的超新星類型，其前身包層在爆炸前已被極度剝離，產生類似超新星 Ib/Ic 的光譜特徵，但相對較弱。 噴射物品質： 超新星爆炸期間噴出的大量物質。

超新星爆炸期間噴出的大量物質。 動能： 與物體運動相關的能量。

與物體運動相關的能量。 祖先： 經歷超新星爆炸的恆星。

經歷超新星爆炸的恆星。 太陽半徑： 等於太陽半徑的測量單位。

等於太陽半徑的測量單位。 恆星形成率： 星系內新恆星形成的速度。