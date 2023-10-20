錫耶納銀河地圖集：全面的宇宙地圖

錫耶納星系圖集 (SGA) 是一張全面的宇宙地圖，其中包括半個夜空 380,000 萬個星系的距離、位置和化學成分。 SGA 由暗能量光譜儀器(DESI) 遺產巡天的天文學家團隊開發，結合了2014 年至2017 年間完成的三項廣泛巡天的數據。該地圖提供了數百個天體的位置、形狀和大小的精確資訊。數以千計的大星系。

在創建 SGA 之前，先前的星系彙編包含不準確的條目，例如星系的位置和大小不正確，以及不是星係而是恆星或人工製品的條目。 SGA 消除了大部分天空的這些誤差，並改進了星系的亮度測量，這對於這個大小的樣本來說以前是無法可靠實現的。

SGA 是天文學家研究星系形成和宇宙結構的寶貴資源。 它有助於提供宇宙的全面圖景並支持進一步的研究。 像 SGA 這樣的全天空巡天使科學家能夠識別大量天體的廣泛模式，將新發現置於背景中，並確定重點觀測的候選對象。

SGA 的數據來自各種望遠鏡，包括暗能量相機、Mosaic3 相機和北京-亞利桑那巡天系統。 這些巡天任務捕捉了光學和紅外線波長的影像，覆蓋面積達 20,000 平方度，幾乎是夜空的一半。 SGA 也是第一個提供星系光剖面資料的調查。

SGA 以紐約錫耶納學院的名字命名，專業天文學家和公眾均可在網路上免費取得。 除了其科學實用性之外，該地圖集還包含大量美麗星系的圖像，使其成為任何有興趣探索宇宙角落的人的寶貴資源。

來源：

– 黑色實驗室

– 歐洲太空總署的蓋亞太空船

– 暗能量光譜儀器 (DESI) 遺產調查

– 暗能量相機（DECam）

– Mosaic3相機

– 北京-亞利桑那巡天 (BASS)

– NASA 的廣域紅外線測量探測器 (WISE) 衛星