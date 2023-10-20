對快速電波暴和地震的新見解

東京大學最近進行的一項研究透過與地震進行比較，為快速電波暴（FRB）這一神秘現象提供了新的見解。 FRB 是強烈的電波能量爆發，只能持續幾毫秒，源自深空。 快速射電暴的確切原因和起源仍然難以捉摸，但這項研究表明，中子星上的「星震」可能是造成這種現象的原因。

中子星是極其緻密的恆星，當超巨星坍塌時形成，留下一個小而緻密的核心。 磁星是一種具有強烈磁場的中子星，已被觀測到發射快速電波暴。 磁星表面星震的概念與地球上的地震類似，為快速電波暴的出現提供了合理的解釋。

研究團隊比較了快速電波暴、地震和太陽耀斑的數據。 他們發現快速爆發和地震之間有明顯的相似之處，特別是在餘震發生和餘震發生率隨時間推移而下降方面。 另一方面，快速射電暴和太陽耀斑之間存在顯著差異。 這項分析與早期的研究相矛盾，並為快速電波暴的性質提供了新的線索。

這項發現有可能重塑我們對地震、高密度物質和核子物理的理解。 透過研究快速電波暴及其與星震的聯繫，科學家可能會獲得對緻密物質行為和核物理動力學的寶貴見解。

東京大學的研究利用了中國的五百公尺孔徑球面望遠鏡（FAST）和波多黎各現已退役的阿雷西博望遠鏡的數據。 這些大型單口徑望遠鏡為這項研究提供了重要資訊。

展望未來，對快速電波暴和星震之間關聯的進一步研究可能會解開有關宇宙之謎的新發現。 透過揭開快速射電爆發的秘密，科學家最終可能加深我們對宇宙及其內部運作的理解。

來源：

– 東京大學

– 關東地區整備局

– 國際太陽研究團（Hinode）