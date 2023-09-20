天文學家研究 XTE J1810–189 的光譜演化

歐洲天文學家利用國際太空站 (ISS) 上的中子星內部成分探測器 (NICER) 對低質量 X 射線雙星 XTE J1810-189 進行光譜分析。 他們的研究結果發表在預印本伺服器 arXiv 上，為該系統的光譜演化提供了寶貴的見解。

X射線雙星（XRB）由一顆普通恆星或一顆白矮星組成，它們將質量轉移到緻密中子星或黑洞上。 低質量 X 射線雙星 (LMXB) 和高品質 X 射線雙星 (HMXB) 根據伴星的質量進行區分。

XTE J1810–189 是一顆中子星 LMXB，估計距離在 11,400 到 28,400 光年之間。 它表現出一種瞬態行為，在靜止階段和由於中子星吸積而導致 X 射線發射增加的階段之間交替。

在 2020 年 1810 月的 X 射線爆發期間，義大利卡利亞里大學的 Arianna Manca 領導的天文學家觀測了 XTE J189-33，以研究其光譜演化。 研究人員分析了 23 個 NICER 觀測數據，其中 XNUMX 個為光譜分析提供了足夠的統計數據。

研究表明，大多數觀察結果可以很好地擬合隨時間略有變化的熱壓縮組件。 該成分的光子指數在爆發接近結束時達到最高值。 康普頓化黑體的溫度被確定為約 0.6 keV。

有必要進一步研究以確定康普頓化分量的種子光子是否源自吸積盤或中子星。 研究人員得出結論，XTE J1810-189 在爆發期間並未達到完全的高/軟狀態，並且測得的最大光度約為 XNUMX 億爾格/秒。

NICER 觀測也發現爆發階段有熱核爆發，顯示系統內存在富氫主序星。

總之，該研究使用 NICER 數據為 XTE J1810-189 的光譜演變提供了有價值的見解。 需要進一步的研究來充分理解康普頓化組件的起源和系統的本質。

資源：

– 曼卡，A.，等人。 （2023）。 使用 NICER 資料對 LMXB XTE J1810-189 進行光譜分析。 arXiv. DOI：10.48550/arxiv.2309.06831