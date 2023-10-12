了解太陽系的形成：貝努樣本的教訓

美國太空總署的 OSIRIS-REx 太空船在從近地小行星貝努表面收集了灰塵和卵石樣本後最近返回地球。 對這個樣本的分析將為我們太陽系的形成和組成提供有價值的見解。

科學家將在研究阿波羅登月岩石和塵埃的同一設施中開始對貝努樣本進行分析。 透過研究這些原始樣本，天文學家希望更了解塑造太陽系的過程。

對於研究遙遠星系中年輕太陽系的天文學家來說，發送機器人太空船來收集樣本並不是一個可行的選擇。 相反，他們依靠使用望遠鏡進行遠端觀測來收集遠處的數據。 然而，透過望遠鏡觀測獲得的資訊是有限的，天文學家使用間接測量來計算感興趣的屬性。

原行星盤是圍繞年輕恆星的氣體和塵埃盤，在行星的形成中發揮至關重要的作用。 然而，這些圓盤距離我們的太陽系許多光年，因此不可能像 OSIRIS-REx 那樣發送樣本返回任務。 因此，天文學家只能遠程觀測這些遙遠的原行星系統。

確定這些原行星系統的距離和光度是一項具有挑戰性的任務。 天文學家利用精確的視差測量來間接確定到這些系統的距離，其中包括觀察地球繞著太陽軌道引起的恆星視位置的微小變化。 有了距離的知識，天文學家就可以計算原行星盤及其相關恆星的光度。

光度是物體的功率輸出，影響原行星盤的特性。 透過改變塵埃顆粒的大小和成分，光度在小行星和行星核心的形成中起著至關重要的作用。 然而，直接從地球測量光度是不可能的。 天文學家測量恆星或物體的表觀亮度，並根據觀測到的亮度和物體的距離計算其光度。

溫度是影響光度的另一個重要因素，但直接測量遙遠系統的溫度具有挑戰性。 相反，天文學家透過精確測量恆星的表觀顏色以及原始行星盤中的氣體和塵埃來估計它們的溫度。 這些彩色影像是透過不同彩色濾光片拍攝的多個影像的合成。

透過研究貝努樣本，科學家希望能更了解太陽系的形成和組成。 從這些分析中獲得的知識將有助於我們了解行星如何在遙遠的恆星周圍形成以及原始行星盤的形成過程。

來源：

– NASA 的 OSIRIS-REx 太空船任務

– 阿波羅登月

– 原行星盤 TW Hydrae（阿塔卡馬大型毫米波陣列，ALMA）、HD 135344B（歐洲南方天文台，ESO）和 2MASS J16281370（哈伯太空望遠鏡，HST）

– 拉斯昆布雷斯天文台

– 詹姆斯韋伯太空望遠鏡上的近紅外光譜儀