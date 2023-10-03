觀測天鵝座的超新星遺跡：哈伯的新見解

研究人員最近在《天文物理學雜誌》上發表了一項新研究，該研究基​​於哈伯太空望遠鏡對天鵝座環（距離約 2600 光年的超新星遺跡）的觀測。 這項研究的重點是天鵝座環的東北部分，哈伯望遠鏡在過去二十年一直在觀測這一部分。

天鵝座環的哈伯影像揭示了複雜的細節，並為超新星爆炸產生的衝擊波在太空傳播時遇到的密度差異提供了有價值的見解。 這些衝擊波在其後面的區域產生湍流。 太空望遠鏡科學研究所的主要作者拉維·桑克里特（Ravi Sankrit）表示，哈伯影像非常壯觀，並且提供了前所未有的清晰度，使科學家能夠仔細研究不斷擴大的衝擊波邊緣正在發生的事情。

這項研究檢視了巴爾默線細絲，這是哈伯影像中呈現紅橙色的細細氣體。 巴爾默線是氫原子發射的譜線，指示不同的能量狀態。 超新星遺跡的衝擊波加熱中性氫，然後冷卻並釋放光子，使燈絲呈現紅色。 光子的特定能階稱為 H-α 線，在整個宇宙中以深紅色光譜線可見。

該研究還分析了另一條稱為 OIII 的光譜線，它呈現藍色，由電離氧引起。 OIII 發射距離衝擊波更遠，在哈伯影像中可見。 透過測量 H-α 和 OIII 發出的光的多普勒頻移，天文學家可以確定氣體從超新星遺跡向外膨脹時的徑向速度。

觀測結果表明，天鵝座環中的氣體正在以每小時超過五十萬英里的速度移動，速度的變化導致了波紋狀的薄片形態。 當衝擊波在星際介質中遇到不同密度時，氣體層中就會出現這些波紋。

研究也確定並繪製了天鵝座環中的三種衝擊波：輻射衝擊波、非輻射衝擊波和過渡衝擊波。 觀察和理解這些衝擊波的行為可以深入了解超新星遺跡在其衝擊波穿過空間並與其他物質相互作用時如何演化。

總體而言，哈伯對天鵝座環的觀測提供了擴展的衝擊波及其與周圍星際介質相互作用的令人驚嘆的視圖。 研究的結論是，在過去20年的觀測中，激波鋒一直在平穩移動，沒有減速，也沒有出現形態或亮度的顯著變化。

來源：

– 天體物理學雜誌

– 太空望遠鏡科學研究所