天文學家發現迄今為止最遙遠、能量最高的快速電波爆發（FRB）

天文學家最近透過探測迄今為止觀測到的距離最遠、能量最高的快速電波暴（FRB）獲得了令人興奮的發現。 這種遙遠的宇宙無線電波爆發持續了不到一毫秒，其來源位於一個遙遠的星系，以至於它的光花了八十億年才到達我們。 這個名為 FRB 20220610A 的 FRB 是由歐洲南方天文台 (ESO) 甚大望遠鏡 (VLT) 探測到的。

這個快速電波暴不僅是迄今為止觀測到的最遙遠的，而且還釋放出大量的能量。 事實上，它釋放的排放量相當於太陽 30 年來的總排放量，但只在不到一秒的時間內。 這種強大的快速電波暴的發現對於我們理解宇宙具有重大意義。

這次觀測的主要見解之一是快速電波暴可用來測量星系之間缺少的物質。 目前估計宇宙質量的方法產生了相互矛盾的答案，並對宇宙學的標準模型提出了挑戰。 然而，透過研究快速射電暴，天文學家可以獲得對宇宙中物質分佈的寶貴見解。

斯威本科技大學教授、該研究的聯合首席研究員瑞安·香農（Ryan Shannon）解釋說，宇宙中缺少的物質可能隱藏在星系之間的空間中。 這種物質可能非常熱且擴散，以至於使用傳統技術很難檢測到。 然而，快速電波爆發甚至能夠穿透太空中最空曠的區域並「看到」電離物質。 這使得研究人員能夠測量星系之間的物質量，從而提供了一種獨特的方式來衡量宇宙。

這個遙遠而充滿活力的快速電波暴的發現是我們探索宇宙的一個重要里程碑。 透過研究這些神秘的宇宙訊號，天文學家不斷發現有關宇宙組成和演化的新見解。 這項研究的結果已發表在《科學》雜誌上。

來源：

– Nina Massey，賓州科學通訊員

– 科學雜誌