美國太空人弗蘭克·魯比奧將在破紀錄的太空飛行後返回家園

美國太空人弗蘭克·盧比奧在完成美國人最長的單次太空飛行後即將返回地球。 11月XNUMX日，他打破了此前美國人連續太空飛行時間最長的紀錄，並將於週四在太空中完成一整年的生活。 盧比奧表達了他對與家人團聚、享受新鮮食物並在抵達時體驗沉默的期待。

盧比歐原本計劃執行為期六個月的任務，但由於聯盟號太空船偵測到冷卻劑洩漏，計畫發生了變化。 這導致了延誤，並將他在國際太空站的停留時間延長了一年。 盧比歐承認，與親人分離的一年造成了心理損失，他強調在太空站「無情的環境」中保持精神堅強的重要性。

在太空期間，盧比歐從事了各種科學項目，包括研究細菌如何適應太空飛行以及運動在長期任務中如何影響人類。 他最喜歡的項目之一涉及研究番茄植株的生長和發育，這可以為在太空中大規模種植作物提供見解。

盧比歐也談到了太空站上的友誼以及對新來者的支持。 他對機組同事在獨特的太空環境中學習基本任務時提供的指導表示感謝。

在成為太空人之前，盧比歐曾在美國陸軍服役並就讀於醫學院。 他對返回地球既興奮又不確定，因為在長時間處於零重力狀態後，他的身體需要時間來重新適應重力的影響。

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