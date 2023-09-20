小行星貝努 (Bennu) 到 2182 年撞擊地球的風險

一份新發布的報告顯示，NASA 追蹤了近 1 年的貝努小行星未來撞擊地球的可能性為 2,700 分之一。 根據 OSIRIS-REx 科學小組的說法，Bennu 是一顆近地小行星，於 25 年首次被發現，有可能漂移到地球軌道，並可能在 1999 年 2182 月撞擊地球。

本努每六年就會近距離經過地球一次，並已在1999 年、2005 年和2011 年進行過2182 次近距離接觸。參與這項發表在《ScienceDirect》上的研究的科學家估計，到0.037 年，本努實際撞擊地球的機率為1% 或2,700 人中有 XNUMX 人。

2020 年 XNUMX 月，NASA 的 OSIRIS-REx 太空船（代表著起源、光譜解釋、資源識別和安全-風化層探索者）透過短暫接觸本努表面、收集樣本，然後推出小行星而創造了歷史。 這次任務標誌著美國太空總署首次成功在太空中收集小行星樣本。

天文物理學家哈基姆·奧盧耶西 (Hakeem Oluyesi) 強調，從貝努收集的樣本含有純淨、未受污染的物質，可以揭示有關太陽繫起源的秘密。 他補充說，有可能發現生物分子或生命的前驅分子。

如果貝努與地球相撞，它將釋放出巨大的能量，估計達 1,200 兆噸，比最強大的人造核武還要強大 24 倍。 相較之下，導致恐龍滅絕的小行星相當於10億顆原子彈，引發山火、海嘯和遮擋陽光的塵埃雲。

對於科學家來說，繼續監測貝努並提高我們對其軌蹟的了解以評估它對地球構成的潛在威脅非常重要。 雖然 2182 年發生撞擊的可能性相對較低，但它凸顯了持續研究和製定策略的必要性，以減輕與近地天體相關的風險。

資料來源：ScienceDirect、IFLScience