美國太空總署奧西里斯-雷克斯任務：裝有小行星樣本的太空艙即將打開

美國太空總署的奧西里斯-雷克斯任務旨在收集小行星樣本，隨著裝有小行星本努碎片的太空艙即將打開，該任務將達到一個里程碑。 太空艙於週日降落在美國，美國太空總署計劃最早於週二將其打開。 這些樣本重約 250 克，有可能為了解太陽系的形成提供有價值的見解。

奧西里斯-雷克斯號太空船於 2016 年發射，於 2020 年從本努收集了岩石和塵埃樣本。本週末，太空船經過地球後，釋放了樣本艙，並安全降落在猶他州沙漠中。 隨後，太空艙被運送到猶他州的安全潔淨室設施，然後被送往美國太空總署約翰遜太空中心。

科學家們對收集到的樣本數量感到興奮，懷疑這是有史以​​來從小行星上收集到的樣本數量最多的一次。 這將為他們提供大量材料來分析並更好地了解太陽系早期的組成。 這些樣本將分發給世界各地的科學家和研究人員進行進一步研究。

奧西里斯-雷克斯任務的成功證明了美國宇航局有能力開展雄心勃勃的項目，激勵和團結人們。 美國太空總署局長比爾·尼爾森表達了他對這次任務的熱情，強調其對於擴展我們對宇宙的認識的重要性。

正在研究的小行星貝努 (Bennu) 由於其豐富的有機分子含量以及過去與液態水相互作用的證據而受到特別關注。 科學家認為，像貝努這樣的小行星可能在碰撞向地球輸送必需的分子和水方面發揮了作用。

在未來的任務方面，Osiris-Rex現在將開始一項名為Osiris-Apex的新任務，目標是在2029年探索小行星阿波菲斯。

來源：

– NASA 的 Osiris-Rex 任務打開了裝有小行星樣本的膠囊：[來源]

– NASA 的 Osiris-Rex 任務：[來源]

– JAXA 的隼鳥任務：[來源]