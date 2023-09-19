小行星 Dimorphos 在 NASA 火箭撞擊後表現出意想不到的行為

最近的一項研究表明，小行星 Dimorphos 在去年與美國太空總署火箭相撞後，其行為發生了意想不到的變化。 這顆小行星寬約 580 英尺，是雙小行星重定向測試任務的一部分，被一艘太空船故意撞毀的。 新的觀測結果表明，Dimorphos 可能正在其母小行星 Didymos 周圍的正常軌道上翻滾。 這與美國宇航局的預測相反，因為人們預計它會保持穩定的軌道。

喬納森·斯威夫特（Jonathan Swift）是加州的一名高中老師，他和他的學生在用學校的望遠鏡觀察迪莫弗斯時，最先註意到了這些意想不到的變化。 碰撞幾週後，美國太空總署宣布這顆小行星在軌道上的速度減慢了約 33 分鐘。 然而，斯威夫特和他的學生觀察到撞擊後每月速度進一步減慢一分鐘，這表明自碰撞以來速度持續下降。

DART 團隊後來證實，Dimorphos 確實在撞擊後的一個月內繼續在軌道上減速。 然而，他們的計算顯示減速了 15 秒，而不是整整一分鐘。 碰撞一個月後，這顆小行星的減速最終達到了穩定狀態。

對於這種意外行為的一個可能的解釋是存在一群太空岩石。 觀察顯示，該地區周圍散佈著一大片巨石，這些巨石很可能是在撞擊過程中從迪莫弗斯表面脫落的。 據推測，其中一些較大的巨石落回了 Dimorphos 上，導致其軌道減速比最初預期的更大。

DART 團隊計劃在不久的將來針對這些意外發現發布更全面的報告。 不過，要徹底了解情況可能要等到2026年歐洲太空總署的赫拉太空船抵達迪莫福斯近距離調查撞擊地點。

資料來源：新科學家