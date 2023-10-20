比月球更近的小行星：小行星 2023 TK15 接近地球

美國國家航空暨太空總署 (NASA) 發出警報稱，一顆小行星將以近 379,994 公里的距離掠過地球，甚至比月球還要近。 這顆小行星被命名為小行星 2023 TK15，預計 20 年 2023 月 XNUMX 日最接近地球。

小行星 2023 TK15 屬於阿波羅近地小行星群，其中包括半長軸大於地球的穿過地球的岩石。 這些小行星以 1862 年卡爾·萊因姆斯 (Karl Reinmuth) 發現的阿波羅小行星命名。 美國太空總署一直在努力追蹤這些近地天體，以確保地球的安全。

科學家利用NEOWISE望遠鏡、阿塔卡馬大型毫米/亞毫米陣列（ALMA）和卡塔琳娜巡天等先進技術發現了小行星2023 TK15。

這顆小行星以每小時約 79,085 公里的速度行駛，比太空梭還要快，它已經在路上了。 它將在距離地球 379,994 公里的地方經過地球，比月球與地球的距離 384,400 公里還要近。

儘管小行星 2023 TK15 距離很近，但由於其尺寸相對較小，因此被認為不具威脅性。 NASA 估計其寬度在 130 至 150 英尺之間，大約相當於客機的大小。 這次遭遇標誌著這顆小行星首次被歸類為近地天體（NEO），美國太空總署噴射推進實驗室（JPL）已確認未來不會有任何接近，稱其為「可能是最後一次近距離接觸」。

有趣的是，這一事件是在最近的其他幾次小行星飛越之後發生的。 13月2023日，小行星1 TC2023、小行星4 TB2021、小行星14 NT2023、小行星5 TU2023和小行星4 TD1.7也距離地球最近。 這些小行星體積較大，以每小時 XNUMX 萬公里的速度接近地球。

由於小行星的潛在影響仍然是人們關注的話題，進一步的研究和監測工作對於確保地球的安全至關重要。