蛋白質宇宙圖譜：發現新的蛋白質家族和折疊

巴塞爾大學和SIB瑞士生物資訊學研究所的研究人員在蛋白質科學領域取得了突破性的發現。 利用深度學習的力量，他們已經識別出數百個新的蛋白質家族，甚至是一種新的預測蛋白質折疊。 他們的研究結果發表在著名雜誌《自然》。

由於採用革命性的人工智慧工具AlphaFold，高精度蛋白質結構預測已成為現實。 該工具經過數十年蛋白質數據的訓練，為蛋白質形狀提供了寶貴的見解。 光是去年，AlphaFold 就成功模擬了驚人的 215 億個蛋白質，其中包括那些尚未透過實驗方法進行廣泛研究的蛋白質。

由 Torsten Schwede 教授和 Joana Pereira 教授領導的研究小組利用 AlphaFold 豐富的蛋白質資訊建立了一個由 53 萬個蛋白質組成的互動式網路。 在這個網絡中，他們鑑定了 290 個新的蛋白質家族，並發現了一種類似於花朵形狀的獨特蛋白質折疊。

為了使科學界能夠訪問該網絡，該團隊開發了一個名為「蛋白質宇宙圖集」的互動式網絡資源。 該平台允許科學家、學生和教師探索蛋白質的多樣性，從結構到功能再到演化。

基於深度學習的工具在這項發現中發揮了至關重要的作用。 透過利用這些工具，該團隊能夠利用人工智慧的力量來發現蛋白質網路的新見解。 這項突破對從基礎研究到藥物開發和蛋白質工程的各個領域都具有重大影響。

研究團隊的工作得到了SIB的資助，凸顯了人工智慧整合在生命科學資源中的重要性。 這項研究證明了深度學習和智慧演算法在科學研究中的變革潛力。

總之，蛋白質宇宙圖譜為研究人員和教育工作者探索蛋白質的隱藏世界提供了令人興奮的可能性。 憑藉其大量的蛋白質家族和折疊，該資源有望促進蛋白質科學領域的進一步發現和進步。

來源：

– 巴塞爾大學

– SIB 瑞士生物資訊學研究所