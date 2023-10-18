天文學的未來：人工智慧與明亮瞬態測量機器人

人工智慧（AI）一直是爭論的話題，討論的範圍從它拯救世界的潛力到它帶來毀滅的潛力。 在科幻小說《戴維斯夫人》中，一個名為戴維斯夫人的強大人工智慧成為人類社會不可或缺的一部分。 然而，並不是每個人都盲目信任這項技術，因為持懷疑態度的修女西蒙娜與戴維斯夫人達成了一項協議，其中涉及尋找並摧毀聖杯。

在現實世界中，人工智慧已經應用於各個領域，包括天文學。 最近，由西北大學研究人員領導的國際天文學家團隊推出了一種新的人工智慧天文學工具，稱為明亮瞬態測量機器人（BTSbot）。 該工具旨在自動化識別候選超新星的繁瑣過程。

BTSbot 與機器人望遠鏡合作，在沒有任何人類參與的情況下成功識別、確認和分類了一顆以前未被發現的超新星。 這項突破標誌著一系列機器人和人工智慧演算法首次共同合作做出這樣的發現。 透過將人類從這個過程中剔除，天文學家有更多的時間來分析觀測結果並提出新的假設。

超新星的發現過程通常涉及手動檢查在不同時間拍攝的天空同一部分的多張影像。 這個耗時的過程對於辨識新出現的光源（可能是超新星）是必要的。 一旦確定了候選者，天文學家必須收集光譜數據以確定其性質。 BTSbot 等自動化工具簡化了這個過程，使天文學家能夠專注於更令人興奮的數據解釋工作。

為了訓練 BTSbot，團隊使用了 1.4 萬張檔案影像，包括已確認的超新星和其他臨時光源的圖像。 透過比較天空的多個影像，人工智慧系統識別候選超新星，並與機器人望遠鏡協調以獲得光譜數據。 然後將數據發送進行分析，並在線上分享完整的結果。

在科學家不斷探索人工智慧的邊界和應用的同時，BTSbot 等工具提高了天文研究的效率。 透過自動化某些任務，人工智慧為天文學家騰出了寶貴的時間來更深入地研究他們的觀察並揭開宇宙的奧秘。 只要人工智慧繼續專注於探索宇宙，它造福人類的潛力是巨大的。

來源：

– 戴維斯夫人（Peacock 直播）

– 西北大學研究團隊