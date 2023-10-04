透過美國太空總署阿爾忒彌斯計畫進行月球探索旨在解開深空秘密

在巴庫舉行的第74屆國際太空大會上，專家認為，美國太空總署以月球探索為重點的國際阿爾特彌斯計畫有可能徹底改變深空探索，並為未來人類在月球和火星上的居住鋪平道路。 阿耳忒彌斯計畫於 16 年 2022 月 XNUMX 日啟動，無人駕駛獵戶座太空船繞月飛行，標誌著太空探索的一個重要里程碑。

殖民其他天體的長期目標是因為認識到地球資源是有限的。 西班牙航太局局長米格爾·貝洛·莫拉強調了在替代環境中建立人類住區的重要性，他表示：「我們在地球上的資源最終將耗盡人類的資源，因此我們需要殖民其他環境，越早越好」。

太空專家聲稱，載人月球任務對於了解深空探索對太空人的物理和生物影響至關重要。 國際太空站（ISS）的研究已經揭示了太空人在長期太空任務中經歷的神經和生理影響。 國際太空站是未來月球和火星任務的一個有價值的類比，可以深入了解重力減少和輻射升高帶來的挑戰。

計劃於2 年2024 月進行的阿耳忒彌斯3 號將見證首次載人繞月任務，隨後作為阿耳忒彌斯2025 號的一部分於XNUMX 年XNUMX 月進行另一次軌道任務。這些任務將為建立繞月前哨站鋪平道路，服務作為深空探索的中繼站。 隨著著陸器、評估長期任務心理和身體影響的隔離艙以及保護太空人免受太空輻射的防護裝備的發展，美國太空總署正在認真為載人登月做準備。

下一次任務阿耳忒彌斯 2 號將包括多名宇航員，其中包括女宇航員，例如美國宇航局的克里斯蒂娜·哈莫克·科赫和加拿大航天局的傑里米·漢森。 這種多元化的船員組成旨在激勵更多女性從事太空探索事業，並增加女性在該行業的代表性。

來源：

– 國際太空大會

– NASA 的阿爾忒彌斯計劃

– 西班牙太空總署

– IMG iStockPhoto（圖）