新研究顯示超密度小行星可能含有超重元素

最近的一項研究發現，太陽系中的某些超高密度小行星可能由地球上從未觀察到的超重元素組成。 這些小行星的密度遠大於地球上發現的常規物質，這使得它們的成分獨特且對科學家來說很有趣。

一個例子是小行星 33 Polyhymnia，它位於火星和木星之間的主要小行星帶。 Polyhymnia 的密度如此之大，無法與地球上的任何東西相比。 這使得研究人員相信它和其他類似的小行星可能由未發現的物質組成，這些物質無法用傳統物理學來解釋。

這項研究由亞利桑那大學的約翰·拉菲爾斯基 (Johann Rafelski) 和他的同事進行，重點關注緊湊型超密天體 (CUDO)。 這些天體的質量密度大於鋨，鋨是地球上密度最大的天然元素。 研究人員提出，像Polyhymnia這樣的小行星可能由原子序高於118的元素組成，這是以前從未被觀察到的。

這項研究已被《European Physical Journal Plus》接受發表，研究表明，原子序數 164 附近可能存在一個“核穩定島”，其中可能存在超重元素。 儘管原子序數超過 118 的元素目前在理論上是不穩定的，但預計這些元素的密度將在元素週期表中進一步增加。

如果確認小行星帶中的某些小行星含有無法獲得的元素，它們可能成為未來採礦任務的目標。 從我們自己的太陽系內獲得超重元素的可能性，即使是那些目前不穩定或未被觀測到的元素，也是一個令人興奮的前景。

總之，這項研究強調了超稠密小行星中可能存在超重元素，這可以為我們太陽系的組成提供重要的見解，並為未來的探索和資源開採開闢新的途徑。

資料來源：超重元素和超密物質，施普林格