研究發現，與機器人一起工作可能會導致社交遊蕩

柏林工業大學的科學家最近進行的一項研究發現，與機器人一起工作可能會導致社交遊蕩，即個人放鬆並讓同事做工作。 研究人員調查了人類在與機器人一起工作時是否表現出社交惰性。

科學家進行了一項模擬工業缺陷檢查任務，向參與者提供電路板的圖像，並必須檢查它們是否有錯誤。 一半的參與者被告知電路板已經被機器人檢查過，而另一半則沒有得到這項資訊。

乍一看，機器人的存在似乎對參與者的行為和表現沒有影響。 然而，經過仔細檢查，研究人員發現，那些了解機器人先前檢查情況的人在任務的後期階段發現的缺陷較少。 這顯示了一種被稱為「看而不見」的現象，即當人們依賴科技時，人們在執行任務時的精神投入會減少。

研究的作者還警告說，這種動力的喪失和對細節關注的減少可能會產生安全影響，特別是在雙重檢查很常見的行業。 他們承認他們的研究存在一些局限性，包括實驗室環境以及參與者不直接與機器人一起工作的事實。

需要進一步的研究來探討這個問題在實際工作環境中的嚴重程度及其對工作成果的影響。 隨著人機協作技術的不斷進步，了解與機器人合作的潛在負面影響至關重要。

來源：

– Cymek, DH, Onnasch, L. (2021)。 人機協作中的社交惰化：情境參與與排斥的案例。 機器人與人工智能領域的前沿.

– 圖片：Unsplash