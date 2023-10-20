新發現小行星將近距離掠過地球

近年來，人們普遍認為小行星撞擊是恐龍滅絕的最可能原因。 阿爾瓦雷斯假說是解釋這一滅絕事件的流行理論，它表明大約 65 萬年前一顆小行星與地球相撞，導致許多恐龍物種滅絕。 支持這一理論的證據包括發現了位於墨西哥尤卡坦半島下方的撞擊坑，即希克蘇魯伯隕石坑。 根據假設，小行星的撞擊會引發巨大的潮汐波並形成一個 140 公里寬的隕石坑。 碎片會被噴射到太空中，使地球陷入類似核冬天的情況，最終導致恐龍的滅亡。

在最近的進展中，負責監測近地天體（NEO）的美國太空總署國防協調辦公室（PDCO）揭示了一顆預計今天將近距離掠過地球的小行星。 這顆岩石被 NASA 近地天體研究中心 (CNEOS) 指定為小行星 2023 UH，預計將於 2.5 月 20 日距離地球 39,932 萬公里。目前，它正以約 XNUMX 公里的速度沖向地球每小時，略低於洲際彈道飛彈（ICBM）的速度。

小行星 2023 UH 屬於阿波羅近地小行星群，是一類與地球軌道相交且半長軸大於地球軌道的太空岩石的一部分。 這些小行星以 1862 年阿波羅小行星命名，該小行星由德國天文學家 Karl Reinmuth 在 1930 世紀 XNUMX 年代首次發現。

NASA 還提供了有關小行星 2023 UH 大小的信息，指出由於其相對較小的大小，它未能被歸類為「潛在危險小行星」。 這顆小行星的寬度在 52 至 118 英尺之間，其大小與飛機相當。

此外，另外兩顆小行星，小行星 2023 TK15 和小行星 2020 UR，預計今天也將經過地球，與小行星 2023 UH 一起近距離接近。

來源：

– 阿爾瓦雷斯假說：科學共識

– 希克蘇魯伯隕石坑：科學共識

– NASA 國防協調辦公室 (PDCO)：NASA 網站

– 近地天體研究中心 (CNEOS)：NASA 網站