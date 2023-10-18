研究表明，南極洲冰架因迅速縮小而面臨危險

科學家最近發現，南極洲正面臨冰架迅速萎縮的危機。 利茲大學研究人員對 100,000 萬張衛星雷達影像進行的綜合分析顯示，過去 40 年，南極洲 25% 的冰架體積顯著縮小。 這種令人擔憂的趨勢在南極洲西半部尤其明顯，該地區更容易受到溫暖海水的影響，冰架正在經歷快速侵蝕。

冰架是該地區冰川的重要穩定器，可作為減緩冰流入海洋的支撐物。 這些冰架的減少增加了冰蓋的冰流失速度，對全球海平面構成重大威脅。 研究發現，在南極洲周圍的 162 個冰架中，有 71 個冰架的體積已經縮小，向海洋釋放了驚人的 67 兆噸融水。

蓋茲冰架和松島冰架被認為是受影響最嚴重的，分別損失了 1.9 兆噸和 1.3 兆噸冰。 這些發現令人震驚，因為它們表明幾乎一半的冰架正在縮小，並且沒有恢復的跡象，這與研究人員的預期相反。

衛星在監測南極洲冰架方面發揮了至關重要的作用。 歐洲的哥白尼哨兵一號和歐空局的 CryoSat 等任務為科學家測量冰高度的變化併計算實際冰體積的變化提供了寶貴的數據。 這些任務，尤其是歐洲太空總署的 CryoSat，在監測極地環境方面發揮了重要作用。

這項研究強調了立即採取全球行動應對氣候變遷及其影響的迫切需求。 南極洲冰架的持續萎縮可能會對全球海平面和海洋環流模式產生災難性後果。 採取緊急和果斷的措施來維護地球氣候的微妙平衡和海洋的穩定至關重要。

來源：

–《科學進展》期刊研究

–利茲大學

– 歐空局的地球觀測科學促進社會計劃