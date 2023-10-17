新研究顯示南極洲冰架顯著減少

最近由歐空局地球觀測科學促進社會計畫資助的一項研究表明，過去 40 年來，南極洲 25% 的冰架體積顯著減少。 這項令人震驚的發現凸顯了氣候變遷對最南端大陸的影響不斷升級。

冰架充當屏障，減緩冰流入海洋，在穩定南極洲冰川方面發揮至關重要的作用。 然而，隨著這些冰架的縮小，冰蓋的冰流失速度加快，對全球海平面構成重大威脅。

由利茲大學科學家領導的研究小組分析了 100,000 萬張衛星雷達圖像，並得出了結論。 他們發現，在南極洲周圍的 162 個冰架中，有 71 個冰架的體積顯著減少。 這些不斷縮小的冰架總共向海洋釋放了約 67 兆噸融水。

研究表明，暴露在溫暖海水中的南極洲西半部的冰架經歷了快速侵蝕。 相較之下，東半部受到沿海冷水帶的保護，冰損失較少。

研究期間冰損失最大的冰架包括蓋茲冰架（損失了 1.9 兆噸冰）和松島冰架（損失了 1.3 兆噸冰）。 另一方面，阿默里冰架由於位於較冷的水域，增加了 1.2 兆噸冰。

研究人員驚訝地發現，幾乎一半的冰架沒有顯示出恢復的跡象，這與他們預期的短期縮小然後緩慢再生的預期相反。 利茲大學研究員本傑明戴維森博士對這一發現發表了評論，他表示：「許多冰架已經嚴重惡化，其中 48 個冰架在短短 30 年內就損失了超過初始質量的 25%。 這進一步證明南極洲正在因氣候變暖而發生變化。”

在監測極地地區時，配備雷達儀器的衛星，例如歐洲的哥白尼哨兵一號任務和歐空局的CryoSat，在為這項研究提供數據方面發揮了至關重要的作用。 這些衛星使科學家能夠測量冰高度的變化並計算實際冰體積的變化。

這項研究的結果強調迫切需要採取全球行動來應對氣候變遷的影響。 隨著南極洲冰架持續縮小，對全球海平面和海洋環流模式的影響可能是災難性的。

來源：

– 歐空局的地球觀測科學促進社會計劃

–利茲大學

– 科學進展雜誌