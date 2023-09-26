南極海冰創歷史新低，顯示氣候變遷加劇

美國衛星數據的初步分析顯示，南極洲周圍的海冰在冬季的表面積已達到歷史最低。 科學家擔心這一趨勢顯示南極氣候變遷正在惡化。

根據美國太空總署和國家冰雪資料中心（NSIDC）的數據，截至16.96月6.55日，南極海冰的最大面積才達到10萬平方公里（1979萬平方英里），成為有史以來的最小海冰最大值從2023年到1.03年。今年，海冰面積曾一度下降至XNUMX萬平方公里，小於之前的歷史最低紀錄，大約相當於德州和加州的面積總和。

相較之下，由於氣候變化，過去十年北極地區海冰迅速惡化。 目前尚不清楚氣溫升高如何影響南極附近的海冰。 然而，最近南極洲周圍海冰範圍前所未有的低，讓科學家擔心氣候變遷終於在該地區留下了印記。

NSIDC指出，自2016年XNUMX月以來，南極海冰面積趨勢急遽下滑。 雖然科學家仍在爭論這種變化的確切原因，但現在認為它與海洋最上層的暖化有關。 有人擔心，隨著全球海洋持續變暖，這種下降可能標誌著南極海冰長期趨勢的開始。

同時，在夏季即將結束的北極，海冰面積降至 4.23 萬平方公里，創下 45 年記錄以來的第六低最小值。 科學家還觀察到連接大西洋和太平洋的西北航道的冰層含量較低，這表明該地區的冰融化增加。

雖然這些調查結果是初步的，但全面的數據分析將於 XNUMX 月初發布。 監測和了解海冰範圍的變化至關重要，因為它在調節地球氣候並影響各種生態系統方面發揮著重要作用。

來源：

– 國家冰雪數據中心（NSIDC）

– 美國太空總署地球