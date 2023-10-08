2023 年日環食：觀眾安全提示

2023 年的日環食將於 14 月 XNUMX 日讓觀眾眼花繚亂，創造出通常被稱為“火環”日食的迷人天象。 當月球經過地球和太陽之間時，會發生非凡的視覺現象。 然而，在觀察這一事件時，優先考慮安全以保護您的視力至關重要。

當月球與太陽和地球對齊但位於或接近地球最遠點時，就會發生日環食。 月球的位置導致它看起來比太陽小，形成了一個迷人的環形結構，被稱為“火環”。 值得注意的是，觀測日食，無論是日環食或其他日食，都需要小心謹慎。

知名人士蘭斯巴斯 (Lance Bass) 與美國太空總署 (NASA) 合作，為觀眾提供寶貴的安全提示。 巴斯強調，在日環食或任何日食期間直接觀看太陽可能對眼睛有害。 普通太陽眼鏡不能提供足夠的保護。 相反，需要專門的日食眼鏡。 這些玻璃必須符合 ISO 12312-2 國際標準，以確保它們提供足夠的屏蔽。

假設日食眼鏡不容易買到。 在這種情況下，強烈建議觀眾不要嘗試直視太陽。 相反，可以使用間接觀察方法，例如建立針孔投影機。 透過使用帶有小孔的索引卡並將自己定位在太陽背面，可以將日食的圖像投影到附近的表面上，從而可以安全地觀看。

美國太空總署強調適當保護眼睛的重要性，特別是在使用相機、望遠鏡或雙筒望遠鏡等光學設備觀看日偏食或日環食時。 集中的太陽光線會燒穿過濾器，導致嚴重的眼睛受傷。

當您準備見證 2023 年日環食時，請記住將安全性放在首位，並使用建議的方法和設備來保護您的眼睛。 安全地享受令人驚嘆的天體事件，同時保留您對未來宇宙奇觀的願景。

來源：

–美國宇航局

– ISO 12312-2 國際標準指南