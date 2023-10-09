新研究挑戰了對天然岩石風化在碳循環中作用的理解

牛津大學最近進行的一項研究挑戰了人們普遍認為天然岩石風化作用是二氧化碳 (CO2) 彙的觀點。 研究表明，岩石風化實際上可以作為重要的二氧化碳來源，與火山排放相當。

在地質碳循環中，岩石以古代動植物遺骸的形式含有大量的碳。 這些岩石可以透過化學風化吸收二氧化碳，平衡火山的持續排放，並在調節地球溫度方面發揮重要作用。

該研究量化了岩石將二氧化碳釋放到大氣中的另一個過程。 當曾經在古代海底形成並埋有有機碳的岩石重新出現時，就會發生這個過程，使碳暴露於氧氣和水中，導致二氧化碳的釋放。 這挑戰了先前關於風化岩石只是二氧化碳彙的認識。

測量岩石中有機碳釋放的二氧化碳一直具有挑戰性。 然而，這項研究的研究人員使用了一種示蹤元素錸，當岩石中的有機碳與氧氣反應時，錸會釋放到水中。 透過測量河水中的錸含量，他們能夠量化二氧化碳的釋放量。

研究發現，二氧化碳釋放集中的地區主要位於抬升率高的山脈，沉積岩露頭。 據估計，全球每年因岩石風化而釋放的二氧化碳量為 2 兆噸，與火山的二氧化碳排放量相當。

雖然岩石風化產生的二氧化碳排放量與人類產生的排放量相比相對較小，但了解這些自然過程對於準確預測和管理碳預算至關重要。 未來的研究將集中在人類引起的氣候變遷和侵蝕的變化如何加劇岩石風化造成的二氧化碳的自然釋放。

來源：

– 牛津大學研究：《自然》雜誌

– 牛津大學地球科學系

– ROC-CO2 研究項目