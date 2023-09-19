在簡單動物中發現古代腦細胞前體

來自西班牙和德國的研究人員在稱為長生動物的簡單動物中取得了令人著迷的發現，這表明我們腦細胞的組成部分可能起源於數十億年前。 扁動物是一種類似沙粒的微小生物，是由各種類型的細胞組成且沒有器官的原始生物。 大約八億年前，它們生活在溫暖的淺海地區，以微生物和藻類為食。

由基因組調控中心的細胞生物學家 Sebastián Najle 領導的研究人員在長生動物中發現了特殊的細胞，這些細胞與更複雜的生物體中發現的神經元表現出驚人的相似性。 這些細胞被稱為肽能細胞，釋放肽訊號來協調長生動物的行為，就像其他動物的神經元一樣。 儘管胎動物細胞不是完全發育的神經元，但它們是重要的進化墊腳石。

透過遺傳分析和顯微篩選，研究團隊在長生動物中鑑定出了 14 種不同類型的勝肽細胞。 這些細胞與我們自己的神經元共享一些相同的基因，但缺乏接收和產生電訊號所需的某些特殊組件。 相反，它們使用稱為 GPCR 的受體蛋白來接收化學訊息，這在各種動物細胞類型中都很常見。

有趣的是，這些釋放肽的細胞在長生動物中高度保守，但在其他早期動物（如海綿和櫛水母）中不存在。 這顯示勝肽分泌細胞的演化早於其他神經元樣細胞的發育。 研究人員也提出了關於神經元進化起源的有趣問題。 神經元是進化一次然後分化，還是並行進化多次？

了解細胞如何隨時間進化和變化對於揭示生命進化的故事至關重要。 長生動物以及櫛水母和海綿等其他非傳統模式動物都蘊藏著科學家才剛開始揭開的迷人秘密。

來源：細胞