火星沉積物揭示了古代火星的周期性氣候

研究人員在火星沉積物中發現了一個有趣的模式，顯示該行星曾經擁有與地球類似的周期性氣候。 與地球上板塊構造不斷重塑地形不同，火星保存了數十億年前的河流和湖泊化石。 自 2012 年以來，美國太空總署的好奇號火星車一直在探索這些遺跡，發現了簡單有機分子的痕跡。 原始生命形式的出現取決於特定的環境條件，這些條件能夠將水溶性分子組織成更複雜的有機化合物。

該研究的主要作者、行星科學家威廉·拉賓強調了了解火星過去環境以評估其潛在宜居性和生命存在的重要性。 團隊使用好奇號 Mastcam 和 ChemCam 儀器的數據來研究蓋爾隕石坑，這是一個大約 3.8-3.6 億年前經歷風化過程和環境轉變的乾湖。

研究人員在沉積物中觀察到蜂窩狀的硫酸鹽沉積物，其中一些在乾燥過程中形成了裂縫，而另一些則具有六邊形形狀，類似於地球上經歷季節性乾燥和濕潤的景觀中看到的圖案。 這些沉積物代表了火星周期性氣候的第一個化石證據，該氣候經歷了旱季和雨季。 先前在地球上進行的實驗室實驗表明，這種環境有利於形成生命構件所必需的分子相互作用。

研究結果表明，火星上的諾亞紀-赫斯珀紀過渡期（大約 3.6-3.8 億年前）可能比早期的諾亞紀更適合居住，因為諾亞紀的環境永遠潮濕。 然而，需要更多的研究來鞏固這些結論並了解古代火星流體的化學性質，以評估有機化合物的形成和保存。

這項研究為了解火星的歷史及其潛在的生命適宜性提供了寶貴的見解。 了解火星氣候的周期性可以增強我們對火星過去環境及其支持和進化生命的能力的了解。

資料來源：Balakrishnan，VS（2023），古代火星可能有週期性氣候，Eos，104，https://doi.org/10.1029/2023EO230372。