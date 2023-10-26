科學家發現南極洲東部的古老景觀

科學家在東南極洲取得了突破性的發現，揭示了隱藏在冰蓋下的古老景觀。 根據美國有線電視新聞網 (CNN) 報導，透過利用衛星資料和透冰雷達，研究人員繪製了 32,000 平方公里的地圖，並揭示了曾經類似於當今北威爾斯丘陵和山谷的景觀。

這項研究發表在《自然通訊》雜誌上，旨在了解冰蓋隨時間的演變，並探索陸地被埋在冰下之前的外觀。 該研究的主要作者、達勒姆大學地理系教授斯圖爾特·賈米森（Stewart Jamieson）將這片隱藏的景觀描述為「不如火星表面那麼出名」。

賈米森強調了研究冰蓋下土地的重要性，因為它在控制南極洲冰流及其對氣候變遷的反應方面發揮著重要作用。 這片古老景觀的保存狀況非常出色，因為隨著時間的推移，冰的運動通常會侵蝕並塑造土地。

這項發現為了解東南極冰蓋的穩定性提供了寶貴的見解，隨著全球氣溫持續上升，冰蓋有可能使海平面上升 60 公尺。 研究表明，地球氣候可能正在走向與數百萬年前這種景觀出現時類似的情況，溫度明顯高於今天。

利用地球物理數據，科學家們得以發現 2 公里厚的冰蓋下方相互連接的山谷。 雖然這項研究沒有提供生命在這片古老土地上繁衍生息的直接證據，但過去河流的存在表明植被可能繁盛。

這項突破性的發現為進一步探索和了解地球過去的氣候以及未來氣候變遷的潛在影響開闢了新的途徑。 隨著科學家繼續深入研究隱藏在南極洲冰冷表面下的秘密，他們希望更多地了解我們星球的古代歷史及其對未來的影響。

常見問題

1. 東南極洲的古代地形是如何被發現的？

東南極洲的古老景觀是利用衛星資料和透冰雷達發現的。 這些遙感技術使科學家能夠繪製 32,000 平方公里區域的地圖，並揭示冰蓋下隱藏的景觀。

2. 這項發現告訴我們哪些有關東南極冰蓋穩定性的資訊？

保存完好的古代景觀的發現為了解東南極冰蓋的穩定性提供了寶貴的見解。 由於其巨大的冰量，該冰蓋有可能顯著導致海平面上升。 透過了解冰蓋下土地的歷史和特徵，科學家可以更好地理解它在過去、現在和未來如何應對氣候變遷。

3. 這項發現對氣候變遷研究有何意義？

這項發現對氣候變遷研究具有重大意義，因為它提供了對過去氣候條件的見解，這些條件類似於我們未來可能經歷的情況。 透過研究古代景觀，科學家可以更了解地球氣候在數百萬年中如何變化，以及隨著氣溫持續升高將如何變化。

4. 東南極冰蓋對海平面有何影響？

東南極冰蓋所含的冰足以使海平面上升 60 公尺。 了解冰蓋的穩定性和行為對於預測和減輕全球暖化導致的海平面上升的影響至關重要。

5. 古老的景觀能夠維持生命嗎？

雖然這項研究沒有提供古代生命的直接證據，但過去河流的存在表明古代景觀可能支持植被。 需要進一步的研究和探索來發現可能在這片隱藏的景觀中繁衍生息的古代生命的痕跡。