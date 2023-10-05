阿卜杜拉國王科技大學的研究人員從數百年歷史的建築技術中汲取靈感，開發出一種在金屬有機框架（MOF）中客製化奈米級窗戶的新方法。 MOF 是一種多孔材料，預計將用於氣體分離和醫療領域等一系列應用。

研究人員使用了一種被稱為「拱形定心模板」的建築技術的分子版本來引導具有預定窗戶形狀和尺寸的 MOF 的形成。 透過控制稱為超四面體 (ST) 的構建塊的排列，該團隊能夠設計和創建具有不同視窗尺寸的 MOF。

該團隊開發了中心結構導向劑（cSDA）來控制 ST 的排列並形成具有新視窗形狀和尺寸的 MOF。 一組 cSDA 產生小窗口，而另一組則建立更大的窗口。 這些客製化的 MOF 在氧吸附方面表現出令人印象深刻的性能，使其適用於高儲氧能力至關重要的醫療和航空航天應用。

此外，cSDA 概念為增強 MOF 性能提供了多種優勢。 它允許將大窗口分割成較小的窗口，這可能有利於化學分離。 此方法還增加了內部孔隙表面積，改善了氣體儲存並增強了 MOF 框架的穩定性。

這項研究引入了一種強大的網狀化學策略，用於開發客製化的 MOF 並應用於能源安全和環境永續性。

標題：古代建築技術激發了增強金屬有機框架性能的新方法

資料來源：阿卜杜拉國王科技大學

參考文獻：

– “使用中心結構導向劑對定制的等網狀MOF 進行面定向組裝”，作者：Marina Barsukova、Aleksandr Sapianik、Vincent Guillerm、Aleksander Shkurenko、Aslam C. Shaikh、Prakash Parvatkar、Prashant M. Bhatt、Mickaele Bonneau、 Abdulhadi Alhaji、Osama Shekhah、Salvador RG Balestra、Rocio Semino、Guillaume Maurin 和 Mohamed Eddaoudi，2 年 2023 月 XNUMX 日，Nature Synthesis。

– 定義：

– 奈米級：指極小的長度尺度，通常為奈米 (nm) 數量級，即十億分之一公尺。 奈米尺度的材料和系統表現出獨特的性質和行為。

– 金屬有機框架（MOF）：由金屬與有機配體相互作用組成的多孔材料，在氣體分離和儲存方面具有潛在應用。