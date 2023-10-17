從國際太空站捕捉到的日環食

美國太空總署太空人賈斯明·莫格貝利 (Jasmin Moghbeli) 最近在國際太空站 (ISS) 上記錄了一次日環食。 當月球沒有完全遮擋太陽時，就會發生日環食，留下一個可見的環，稱為環帶。 這為科學家提供了研究太陽日冕的難得機會。

在日食期間，莫格貝利拍攝了一張月球從太陽前面經過的照片，投射出它的陰影或本影，並使地球表面的一部分變暗。 這張照片是在國際太空站飛越美加邊境 260 英里並向南指向德克薩斯州時拍攝的。

莫格貝利於 27 月 7 日與來自歐洲太空總署 (ESA)、日本宇宙航空研究開發機構 (JAXA) 和俄羅斯太空總署的其他太空人一起，作為 Crew-XNUMX 任務的一部分抵達國際太空站。 她利用一系列獨特的挑戰捕捉了日食，這些挑戰是從國際太空站拍攝天體現象所特有的。

國際太空站高速繞地球運行，需要精確的計算和計時才能準確捕捉日食等事件。 這些技術細節凸顯了太空科學記錄的重要性，使研究人員能夠研究和理解天體事件的複雜性。

總體而言，莫格貝利的照片提供了日環食的非凡視角，展示了從國際太空站的有利位置觀察天體現象的美麗和科學意義。

來源：

– 國際太空站（ISS）：圍繞地球軌道運行的太空船，作為太空探索國際合作的研究實驗室和航太港。

– NASA：美國聯邦政府負責民用太空計畫和航空航太研究的獨立機構。

– 環形日食：月球沒有完全覆蓋太陽的日食，留下一個稱為環面的發光環。

– NASA 太空人 Jasmin Moghbeli：從國際太空站捕捉到日環食的太空人。

– ESA（歐洲太空總署）：一個專注於太空探索和研究的政府間組織。

– JAXA（日本宇宙航空研究開發機構）：日本負責航空航太活動的機構，包括衛星發射和高階任務。

– 俄羅斯太空總署：負責太空活動的俄羅斯政府機構，包括太空船和太空站的開發和運作。

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