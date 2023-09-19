新方法將塑膠升級為肥皂和洗滌劑的有價值的表面活性劑

維吉尼亞理工大學的研究人員開發了一種突破性的方法，將塑膠升級為有價值的化學品，稱為表面活性劑，用於生產肥皂、清潔劑等。 這種方法可以為傳統塑膠回收提供一種有利可圖且環保的替代方案。

這項發現的關鍵在於聚乙烯塑膠和脂肪酸之間的分子相似性，脂肪酸是肥皂的化學前驅物。 兩種材料均由長碳鏈組成，但脂肪酸在鏈末端有一個額外的原子團。 基於這種相似性，研究人員假設應該可以將聚乙烯轉化為脂肪酸並最終生產肥皂。

為了有效地將長聚乙烯鏈分解成較短的鏈，研究團隊開發了一種獨特的溫度梯度熱解製程。 該過程涉及在專門建造的反應器中高溫加熱塑料，然後快速冷卻。 熱解後，研究人員獲得了“短鏈聚乙烯”，也稱為蠟。

下一步是添加更多關鍵步驟，包括皂化，將蠟轉化為肥皂。 在專門從事計算建模和經濟分析的專家的幫助下，研究團隊改進了升級回收過程。 最終的成果是世界上第一個由塑膠製成的肥皂。

值得注意的是，這種升級改造方法可以應用於聚乙烯和另一種常用的塑膠聚丙烯。 這些塑膠存在於各種日常消費品中，如包裝、食品容器和織物。 這種升級回收技術的一個主要優點是它可以同時加工聚乙烯和聚丙烯，從而無需對這些塑膠進行單獨分類。

此外，該方法的要求簡單：塑膠和熱。 雖然需要額外的成分才能將蠟轉化為脂肪酸和肥皂，但塑膠的初始轉變很簡單。 這使得這種升級改造方法很容易適應，並且有可能擴展到工業應用。

該研究發表在《科學》雜誌上，展示了一種無需複雜程序或新型催化劑的塑膠升級回收新途徑。 這種創新方法有可能激發未來升級回收程序的創意設計。