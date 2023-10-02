佛羅裡達州的海洋生態學家利用螃蟹來拯救珊瑚礁

佛羅裡達州的珊瑚礁正受到覆蓋該州海岸的令人窒息的海藻的威脅。 這種海藻或大型藻類由於農業徑流和污水而蓬勃發展，為其生長提供了營養豐富的環境。 雖然這對藻類來說是個好消息，但對珊瑚礁來說卻是毀滅性的，因為珊瑚礁在大型藻類的重壓下掙扎著生存。 為了解決這個問題，佛羅裡達州的海洋生態學家尋求了一個不太可能的英雄的幫助：螃蟹。

佛羅裡達州 90% 以上的珊瑚礁已經死亡，主要是因為組織失去性疾病和海水變暖。 剩下的珊瑚正在努力茁壯成長，因為海藻阻止了被稱為浮浪藻的珊瑚幼蟲找到合適的錨定和生長的地方。 此外，當成熟的珊瑚被厚厚的大型藻類覆蓋時，無法吸收足夠的陽光來生長。

引進加勒比海帝王蟹是為了解決這個問題。 這些螃蟹原產於佛羅裡達州，以有效消耗海藻而聞名。 它們不僅吃大型藻類，而且它們作為食草動物的存在不太可能對海洋生態系統產生負面影響。 薩拉索塔的莫特海洋實驗室和水族館開設了一個研究中心，專門培育加勒比海帝王蟹，目標是在未來四年內生產 34,000 隻帝王蟹。

這些螃蟹將被釋放到海洋中，在那裡它們有望開始消耗多餘的大型藻類，使幼年珊瑚能夠附著在海底，並使成熟的珊瑚接受足夠的陽光生長。 然而，在被釋放之前，甲殼類大軍必須接受訓練以抵禦掠食者。 莫特的生態學家使用襪子木偶來測試螃蟹的戰鬥或飛行本能，因為它們無法接觸水族箱中的海洋哺乳動物和章魚。

總體而言，將加勒比海帝王蟹引入佛羅裡達海岸有望拯救陷入困境的珊瑚礁。 這些螃蟹對大型藻類的胃口很大，可以幫助恢復海洋生態系統的平衡，為珊瑚生長提供更好的環境。

來源：

– Vox（以報導原文出處）