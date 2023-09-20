歷史氣候變遷在早期人類雜交中發揮了作用

發表在《科學》雜誌上的一項新研究表明，大氣二氧化碳水平的波動以及由此產生的氣候和植被變化是影響早期人類物種雜交的時間和地點的重要因素。 現代人類有一小部分遺傳自其他古人類物種，如尼安德塔人和丹尼索瓦人。

這項研究由來自韓國和義大利的氣候專家和古生物學家組成的國際團隊進行，利用古人類學證據、遺傳數據和超級電腦對過去氣候的模擬來了解不同物種之間的雜交模式。 他們發現尼安德塔人和丹尼索瓦人有不同的環境偏好。 丹尼索瓦人更適應寒冷的環境，例如北方森林和苔原地帶，而尼安德特人則更喜歡溫帶森林和草原。

研究人員使用電腦模擬來分析溫暖間冰期期間這些不同棲息地的地理重疊。 他們發現，在這些重疊時期，物種之間有更多的相遇和互動的機會，增加了雜交的可能性。 這些模擬也與大約 78,000 至 120,000 年前發生的已知雜交事件相符。

為了進一步了解雜交的氣候驅動因素，研究人員研究了過去 400,000 萬年歐亞大陸植被格局的變化。 他們發現，大氣中二氧化碳濃度升高和溫和的間冰期條件導致溫帶森林向西擴張到歐亞大陸中部，為尼安德特人進入丹尼索瓦人的領地創造了擴散走廊。

研究人員面臨的挑戰之一是估計丹尼索瓦人喜歡的氣候條件，因為可用數據有限。 然而，他們開發了新的統計工具來解釋人類物種之間已知的祖先關係，使他們能夠估計潛在的丹尼索瓦人棲息地。 令人驚訝的是，分析表明，除了俄羅斯和中國之外，北歐也可能是丹尼索瓦人的合適環境。

這項研究為氣候變遷、棲息地變化和人類遺傳多樣性之間的關係提供了寶貴的見解。 透過了解這些歷史模式，研究人員可以進一步研究不同族群中雜交的遺傳痕跡，並更了解我們共同的祖先。

參考：

「歐亞大陸氣候變遷精心策劃的人族雜交事件」 作者：Jiaoyang Ruan、Axel Timmermann、Pasquale Raia、Kyung-Sook Yun、Elke Zeller、Alessandro Mondanaro、Mirko Di Febbraro、Danielle Lemmon、Silvia Castiglione 和Marina Melchionna，10 年2023 月XNUMX 日，《科學》 。

DOI：10.1126/science.add4459