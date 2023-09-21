AlphaMissense：一種用於預測錯義變異的新型人工智慧模型

研究人員開發了一種名為 AlphaMissense 的突破性人工智慧模型，該模型可以在單一氨基酸取代水平上準確預測和表徵人類蛋白質組範圍的錯義變異的致病性。 該模型是高精度蛋白質結構模型 AlphaFold (AF) 的改編版，並進行了額外的架構修改。

錯義變異是透過改變胺基酸序列來影響蛋白質的遺傳變化。 雖然這些變異中只有一小部分被歸類為致病性或良性，但準確預測其功能對於了解疾病和開發標靶治療至關重要。 然而，現有的預測模型有其局限性，阻礙了其精確確定這些變異重要性的有效性。

AlphaMissense 透過結合 AlphaFold 來理解多重序列比對 (MSA) 和從相關序列學習演化限制的能力，克服了這些挑戰。 該模型使用弱標籤進行訓練，例如良性變異和假設的致病變異，以減輕人類管理偏差。 它優於在臨床資料庫上訓練的現有模型，並在預測特定疾病相關基因的致病性方面顯示出顯著的改善。

AlphaMissense 值得注意的功能之一是它能夠捕捉進化受限領域內個體變體的影響差異。 該模型還考慮了蛋白質結構和氨基酸分佈，使預測符合已知的生物學原理。

為了驗證 AlphaMissense 的準確性，研究人員對 ClinVar 資料庫中的錯義變體進行了廣泛的測試。 該模型實現了較高的受試者工作曲線下面積 (auROC)，並且與其他模型相比表現出卓越的性能。

AlphaMissense的發佈為研究界提供了寶貴的資源，包括錯義變異預測、基因層級致病性預測以及所有可能的錯義變異和胺基酸取代的預測。 這些資源將有助於進一步研究錯義變異的功能意義，並有助於基因研究的進步。

總體而言，AlphaMissense 代表了預測錯義變異效應的重大突破，並有潛力增強我們對遺傳疾病的理解並改善臨床診斷和治療。

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