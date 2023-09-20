獵鷹 9 號火箭：太空探索領域的遊戲規則改變者

由 SpaceX 開發的獵鷹 9 號火箭是第一個能夠重飛的軌道級火箭，徹底改變了太空探索。 憑藉其令人印象深刻的能力，這種兩級可重複使用火箭可以將太空人和有效載荷運送到地球軌道及更遠的地方。

Falcon 70 長 3.7 米，直徑 9 米，是一款功能強大的機器。 它能夠向火星運送4020公斤的有效載荷，使其成為未來星際任務的重要工具。 此外，火箭還可以將重達 22,800 公斤的有效載荷運送到近地軌道 (LEO)，將 8300 公斤的有效載荷運送到地球靜止轉移軌道 (GTO)。

獵鷹 9 號火箭由 Merlin 發動機提供動力，該發動機使用火箭級煤油 (RP-1) 和液態氧作為推進劑。 這些發動機負責在海平面產生超過 1.7 萬磅的推力，使火箭能夠達到令人難以置信的速度並實現其任務目標。

獵鷹 9 號火箭的第一級，恰如其分地命名為第一級，由九台 Merlin 發動機提供動力。 推進劑RP-1和液態氧儲存在鋁鋰合金槽中。 這種火箭改變遊戲規則的特點之一是它的可重複使用性，大大降低了太空探索的成本。 這種可重複使用性是透過第一級的著陸腿實現的，該腿採用碳纖維和鋁蜂窩材料製成。

獵鷹9號火箭的第二級負責安全運送酬載，包括太空人。 它由單一 Merlin 真空發動機提供動力。 第一級分離後，第二級接管並可以多次重新啟動，以將多個有效載荷放入不同的軌道。 這種靈活性和適應性使獵鷹 9 號成為一款多功能且高效的火箭。

獵鷹 9 號的成功透過其 256 次發射可見一斑，證明了其可靠性和有效性。 憑藉其到達火星、向 LEO 和 GTO 運送有效載荷的能力以及可重複使用性，獵鷹 9 號成為太空探索領域的遊戲規則改變者。

來源：

– “獵鷹 9 號” – SpaceX

– “SpaceX 成功發射獵鷹 9 號火箭，為多個客戶攜帶有效載荷” – SpaceX