冰火山彗星正飛向地球：12P/龐斯-布魯克斯

一顆名為 12P/Pons-Brooks 的巨大冰火山彗星目前正在飛往地球。 這顆彗星的大小是珠穆朗瑪峰的三倍，最近於 5 月 XNUMX 日爆發，這是過去四個月內的第二次爆發。

這顆彗星的獨特之處在於它的成分。 根據《每日郵報》報道，12P/Pons-Brooks 由冰、灰塵和氣體組成，會產生類似碳酸飲料瓶中碳酸化的現象。 據估計，彗星的固體核直徑為 18.6 英里（30 公里），當被太陽加熱時，內部壓力會增大，直到爆炸，透過核殼的裂縫釋放出凍結的碎片。

在最近的爆炸中，觀察者註意到彗髮，即圍繞核的氣體雲，似乎有「角」。 這種喇叭狀形狀的確切原因尚不清楚，但專家認為，這可能是由於低溫火山噴口的特殊形狀和某種堵塞導致物質以獨特的流動模式排出。 有些人甚至將這顆彗星的外觀與《星際大戰》中的千歲鷹號太空船進行了比較。

儘管其軌跡和形狀令人恐懼，但 12P/龐斯-布魯克斯並沒有立即產生「深度影響」的威脅。 這顆彗星要到2024年經過地球附近時肉眼才能看到，直到2095年才會回到我們附近。不過，如果這顆彗星繼續爆炸，它可能會在未來幾年吸引更多關注。

12P/Pons-Brooks 是已知的 20 顆擁有活躍冰火山的彗星之一，由 Jean-Louis Pons 於 1812 年 XNUMX 月首次發現。

來源：

- 每日郵件

——《紐約郵報》

– 太空天氣檔案