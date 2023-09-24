小行星貝努：美國太空總署為防止潛在碰撞所做的努力

美國太空總署正在採取積極措施，防止與小行星本努發生潛在的碰撞，本努被認為是太陽系中最危險的小行星之一。 本努以一種與太陽、創造和重生有關的古埃及神話鳥命名，美國太空總署預測它有機會撞擊地球。

為了研究它的起源並保護我們的星球，NASA 於 2016 年啟動了 OSIRIS-REx 任務。該任務旨在收集貝努的樣本並更多地了解其成分。 如果大約 510 公尺寬的貝努與地球相撞，它可能釋放出相當於 1,2000 兆噸的能量，比有史以來最大的核武還要強大 24 倍。

預計發生潛在碰撞的最有可能的時間範圍是 2100 年代末和 2200 年代初，其中最有可能的日期是 24 年 2182 月 1 日。 然而，美國太空總署估計，到 1,750 年，發生此類事件的幾率為 2300 分之一，即 0.05%。 雖然直接撞擊的可能性很低，但貝努仍然被歸類為一顆“潛在危險的小行星”，它可能距離地球最遠 4.65 萬英里。

經過七年的旅程，OSIRIS-REx 太空船於24 年2023 月XNUMX 日成功從本努投放了樣本。收集到的XNUMX 盎司樣本將在猶他州沙漠著陸，並被運送到位於休士頓的NASA 約翰遜航天中心進行進一步的研究。分析。 這些樣本將為了解太陽系的早期歷史以及對地球構成威脅的小行星類型提供有價值的見解。

研究的結果將於 11 年 2023 月 XNUMX 日舉行的新聞發布會上公佈。NASA 認為這次樣本返回是一項歷史性成就，其重要性可與阿波羅任務期間月球岩石的返回相媲美。

總而言之，美國太空總署從小行星貝努收集樣本的任務是他們保護地球免受潛在小行星碰撞影響的更大努力的一部分。 樣本的成功回報將有助於更好地了解小行星的威脅，並揭示太陽系的早期歷史。

來源：

– 印度斯坦時報

–美國宇航局