美國太空總署詹姆斯·韋伯望遠鏡在遙遠的行星上發現了潛在的生命跡象

根據英國廣播公司報道，美國太空總署詹姆斯韋伯太空望遠鏡取得了突破性發現，探測到距離地球 120 光年的一顆行星上潛在的生命跡象。 這項發現為科學家在太陽系外尋找生命帶來了新的希望。

這顆行星被稱為 K2-18b，位於恆星周圍的“宜居帶”，該區域的條件恰好適合存在液態水，而液態水是維持生命的關鍵成分。 望遠鏡偵測到地球大氣層中存在某種氣體，這種氣體是由地球上的簡單海洋生物產生的。

領導這項研究的劍橋大學天文學研究所教授 Nikku Madhusudhan 表示：“這一發現可能會從根本上改變我們尋找生命的方式。” 如果得到證實，這項發現將為了解其他行星上存在生命的可能性提供有價值的見解。 即使K2-18b沒有顯示出生命跡象，該團隊的名單上還有10顆行星需要研究。

雖然詹姆斯韋伯太空望遠鏡有其局限性，但美國太空總署正在開發宜居世界觀測站望遠鏡，歐洲南方天文台正在建造極大望遠鏡。 這些未來的望遠鏡將有助於進一步研究與地球類似的行星的大氣層。

除了在遙遠的行星上尋找生命外，科學家也關注我們自己的太陽系。 美國太空總署的快艇和歐洲太空總署的木星冰衛星探測器（Juice）等任務旨在探索像木衛二這樣的冰衛星，這些衛星的冰凍表面下有海洋。

尋找外星生命還包括前往土星衛星泰坦的任務，該衛星具有湖泊和富含碳的化學物質等特徵。 此外，科學家認為，火星及其古老的河流三角洲可能曾經存在過生命。

尋找外星智慧生命（SETI）研究所在尋找外星生命方面也取得了長足的進步。 該研究所對其望遠鏡陣列進行了現代化改造，以尋找來自遙遠行星的強大雷射脈衝訊號，希望能夠探測到智慧生命形式的通訊。

卡迪夫大學的蘇巴吉特·薩克博士說：“如果我們發現生命跡象，這將是一場科學革命，也將徹底改變人類看待自身及其在宇宙中的地位的方式。”

來源：

– BBC 文章：[在此插入來源文章標題]

– 劍橋大學天文學研究所：[未提供 URL]

– NASA：[未提供 URL]

– 搜尋外星智慧生物 (SETI) 研究所：[未提供 URL]