鏡像：研究人員在實驗室觀察愛麗絲環

美國和芬蘭的研究人員首次在實驗室觀察到愛麗絲環。 愛麗絲環是環形漩渦，它會翻轉任何穿過它們的單極子的電荷，其靈感來自於劉易斯·卡羅爾的小說《愛麗絲鏡中奇遇記》中的鏡子般的入口。 實驗使用超冷原子，可以深入了解粒子物理學和宇宙學的基本過程。

團隊的發現結合了大約 35 年前出現的兩條研究路線。 其中一項研究涉及宇宙弦，它是假設的時空一維缺陷。 這些弦可能對宇宙學產生深遠的影響，因為它們可以將物質轉化為反物質。 如果宇宙弦存在，它們將被稱為愛麗絲弦。

第二個研究重點是單極子，它是空間中的奇異電荷點。 單極和弦可以攜帶保守的拓樸荷，可以是磁荷、電荷或夸克色荷。 在 1980 世紀 XNUMX 年代，研究人員意識到，當近距離觀察時，單極子可能會變形為一種稱為愛麗絲環的環狀結構。

愛麗絲環的一個有趣的特徵是，如果另一個單極子穿過它的中間，單極子就會轉變為反粒子。 這表明存在一個鏡像宇宙，其中反物質主導物質。

2015 年，研究人員在玻色愛因斯坦凝聚態（冷卻接近零的銣原子氣體）中創造出單極子，取得了突破。 最新研究將實驗技術與模擬方法結合，觀察凝聚態單極子的時間演化。 研究人員發現單極子衰變成愛麗絲環，隨著單極子的演化，他們能夠直接觀察到愛麗絲環的幾個特徵。

這些發現對我們對量子流體的理解具有重要意義，表明將物質轉化為反物質的結構可以在特定條件下自發性地出現。 研究人員希望他們的實驗能為探索宇宙的基本過程提供一個有價值的平台。

來源：自然通訊

定義：

– 愛麗絲環：環形漩渦翻轉穿過它們的單極子的電荷，靈感來自於《愛麗絲鏡中奇遇記》中的鏡子般的入口

– 單極子：空間中的奇點電荷

– 宇宙弦：假設的時空一維缺陷，對宇宙學有潛在的深遠影響

來源：自然通訊