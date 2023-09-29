人工智慧輔助藥物設計：RandBatch軟體在重慶發布

上海交通大學重慶人工智慧研究院院長兼首席科學家石金博士認為，人工智慧輔助藥物設計有可能徹底改變醫療保健產業。 金恩博士接受《橋樑新聞》專訪時表示，利用電腦輔助藥物設計可以大幅縮短研發時間和成本，進而促進新藥的開發。

為了進一步實現這一目標，上海交通大學重慶人工智慧研究院最近推出了多智能體智慧軟體RandBatch。 此尖端軟體基於該團隊用於相互作用粒子系統和分子動力學的創新隨機批量方法。 透過減少相互作用粒子的計算，RandBatch克服了計算能力不足所帶來的計算挑戰，顯著降低了計算成本。

RandBatch 的應用廣泛，跨越各個領域，包括群體智慧、材料科學、生物醫學研究、社會科學、分子動力學和最佳化模型。 金博士強調了群體智慧的重要性，並將其描述為資訊科學、生物學等跨學科領域的熱門話題。 群體內實體之間的相互作用為交通控制、人群預測、物流管理和大規模集群規劃等任務提供快速、精確的解決方案。

RandBatch 軟體的一項顯著成就是其能夠促進高性能新材料的開發。 透過利用分子動力學進行大規模、快速模擬，團隊成功設計了一種新型導電聚合物電介質。 與傳統電容器相比，這項創新技術的性能提高了 50%，並透過引導合成實驗加速了開發過程。

此外，RandBatch利用自由能擾動精確計算藥物分子-標靶結合自由能，在多個藥物標靶上達到1.10 kcal/mol的精確度。 團隊設計的演算法可媲美業界最高基準，同時顯著提高計算速度。

會上，上海交通大學重慶人工智慧研究院與賽迪中國移動等19家企業簽署了戰略合作協議。 這些協議涵蓋技術開發、雲端服務、大數據、商業應用等多個領域，凸顯了RandBatch應用的多樣性和多功能性。

該研究所旨在繼續推進RandBatch的開發和迭代升級，包括機器學習和深度神經網路的最佳化演算法。 透過與企業的合作項目，團隊計劃創建材料分子動力學資料庫並提供技術支援。

總體而言，RandBatch在重慶的亮相標誌著利用人工智慧輔助藥物設計徹底改變醫療保健行業並推動各個領域的技術創新邁出了重要一步。

來源：

——《橋樑新聞》獨家專訪上海交通大學重慶人工智慧研究院院長兼首席科學家石金博士。