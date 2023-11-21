新的研究和操作成為國際太空站的中心舞台

國際太空站 (ISS) 慶祝其首個太空艙「曙光號」發射以來的 25 週年，繼續成為突破性研究和運營的中心。 多年來，國際太空站一直是太空探索領域國際合作的平台，讓太空人輪流進行科學實驗和技術進步。

生物醫學研究和眼科檢查

週一，指揮官安德烈亞斯·摩根森與飛行工程師 Loral O'Hara、Jasmin Moghbeli 和 Satoshi Furukawa 一起專注於生物醫學研究。 他們使用超音波進行眼科檢查，並參加哥倫布實驗室模組的預定眼科檢查。 這些檢查對於了解長期太空旅行對太空人視力的影響至關重要。

龍耐力訓練與維護

摩根森指揮官和 NASA 的 Loral O'Hara 練習了 SpaceX Dragon Endurance 飛船的脫離和著陸程序。 他們還打開醫療用品包並對載人太空船執行維護任務。

太空植物學與細胞重力研究

Loral O'Hara 參與了一項太空植物學研究，旨在促進部落成員的 STEM 教育。 俄克拉荷馬州喬克托族提供的種子在微重力下暴露了幾個月，以研究太空對植物生長的影響。 同時，古川聰透過在顯微鏡下觀察樣本來研究細胞如何感知重力。 這項研究對於理解微重力環境中的細胞行為具有重要意義。

俄羅斯太空人的活動

在國際太空站的俄羅斯太空總署部分，奧列格·科諾年科檢查了瑙卡科學艙的系統，而尼古拉·丘布則監測他的心臟活動並對空氣管道執行維護任務。 康斯坦丁·鮑里索夫戴著裝有感測器的帽子，在電腦上練習駕駛技術，為未來的行星和機器人任務做準備。

25年的科學成就

在國際太空站紀念其第一個模組發射25週年之際，值得慶祝的是太空研究和國際合作方面的成就。 國際太空站由來自 3,000 個國家和地區的人們進行了​​ 108 多項研究和教育調查，在擴展我們對太空的了解及其科學進步的潛力方面發揮了重要作用。

常見問題

1. 在國際太空站上進行眼科檢查的目的為何？

進行眼科檢查是為了了解長期太空旅行對太空人視力的影響，並確保他們在執行任務期間的健康和福祉。

2. 為什麼太空植物學研究很重要？

太空植物學研究幫助我們了解植物如何在微重力環境中適應和生長。 這些知識對於維持未來的太空任務至關重要，例如長期太空旅行和外星殖民。

3. 國際太空站取得了哪些成就？

國際太空站已接待了來自 3,000 個國家和地區的 108 多項研究和教育調查。 它也充當了太空探索國際合作的平台，增進了我們對各個科學領域的理解，並為未來的太空任務鋪平了道路。

4. ISS 對 STEM 教育有何貢獻？

國際太空站透過讓學生和教育工作者參與現實生活中的太空研究和實驗，在促進 STEM 教育方面發揮了重要作用。 它激勵下一代科學家和工程師在 STEM 領域追求職業生涯。