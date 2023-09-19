Ranatec 將為平方公里陣列觀測站建置訊號處理硬件

Ranatec 是 Qamcom 集團的子公司，也是射頻和微波應用測試和測量設備的領先供應商，已被 Qamcom 研究與技術公司選中為平方公里陣列觀測站 (SKAO) 建造先進的訊號處理硬體。 SKAO 是一個政府間組織，致力於在澳洲和南非建造世界上最強大的電波望遠鏡。

SKAO 望遠鏡將用於各種研究，包括探索早期宇宙、恆星和星系的形成以及尋找外星生命。 Ranatec 在該專案中的作用將是整合和補充一系列望遠鏡的關鍵解決方案。

這項任命對 Ranatec 來說是一項重大成就，因為它不僅展示了他們在訊號管理方面的專業知識，而且還鞏固了他們作為開發和生產交鑰匙解決方案提供者的地位。 Ranatec 和 Qamcom 研究與技術之間的合作將進一步增強他們將想法和創新轉化為實際解決方案的能力。

Qamcom 專案經理 Bengt Münter 讚揚了 Ranatec 在提供創新解決方案方面的良好記錄以及在製造專業測試和測量設備方面的專業知識。 他表示，Ranatec 的參與對於 SKAO 專案的先進數位化饋電接收器系統的組裝和測試至關重要。

Qamcom SKAO 任務是更廣泛的國際合作的一部分，該合作將持續到 2027 年。Qamcom 負責將其他供應商的組件整合到主系統中。 該計畫還涉及與昂薩拉太空天文台和查爾姆斯理工大學的合作，這兩個機構是 SKAO 望遠鏡建造的主要參與者。

Ranatec 認為這個機會是一次獨特的成長機會，也是與瑞典技術和太空研究領域有遠見的領導者一起工作的機會。 該公司很榮幸被選中參與這項享有聲望的項目，並期待為 SKAO 天文台的成功做出貢獻。

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