抗生素及其對珊瑚礁的影響

近年來，抗生素對珊瑚礁的影響引起了科學家和環保人士的高度關注。 抗生素是殺菌物質，通常用作藥物或用作牲畜飼料添加劑以促進生長。 然而，需要注意的是，抗生素對病毒無效。

珊瑚礁是充滿活力的生態系統，是各種海洋生物的家園，其中包括珊瑚，珊瑚是產生堅硬石質外骨骼的動物。 這些脆弱的生態系統容易受到各種威脅，包括氣候變化，這是指自然發生或人類活動導致的地球氣候的長期重大變化。

研究顯示抗生素會對珊瑚礁產生有害影響。 當抗生素用於人類或動物醫學時，它們可以透過廢水處理廠或農業作業的徑流進入環境。 這可能導致周圍水中出現抗生素，對珊瑚礁生態系統構成風險。

研究表明，接觸抗生素會破壞珊瑚礁中細菌的微妙平衡。 細菌是單細胞生物，幾乎存在於地球上的任何地方，包括其他生物體內。 它們在維持生態系統的健康和協助各種基本過程方面發揮著至關重要的作用。

抗生素不僅可以殺死有害細菌，還可以殺死有益細菌。 這種破壞可能會對珊瑚礁產生深遠的影響，因為細菌參與有機物的分解、營養循環和防禦病原體。 有益細菌的減少會損害珊瑚礁從水溫上升等壓力因素中恢復的能力。

除了抗生素之外，其他人類活動（例如向環境中釋放化學物質）也會影響珊瑚礁。 化學品是由兩個或多個原子以固定比例和結構結合而成的物質。 這些化學物質可以改變海水的成分，影響珊瑚和其他海洋生物的生長和發育。

不幸的是，珊瑚礁已經受到氣候變遷和其他人為壓力因素的威脅。 了解抗生素和其他化學物質對這些脆弱生態系統的影響對於保護它們至關重要。 努力減少抗生素向環境的釋放並促進永續的做法對於保護珊瑚礁的健康和多樣性至關重要。

來源：

- 世界衛生組織

– 國家海洋和大氣管理局